Перепутали канистры. 13 студентов в Казани на праздновании дня рождения отравились "незамерзайкой" (видео)

Во время застолья молодые люди не заметили, что пьют жидкость для стеклоомывателя, потому что перед употреблением добавили в нее ароматизатор.

В Казани 13 человек были госпитализированы после того, как по ошибке выпили незамерзающую жидкость для стеклоомывателя автомобиля. Ими оказались студенты 18-22 лет из Башкирии, которые учатся в одном из ВУЗов Казани. Об этом сообщает издание "Татарстан 24".

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16 ноября 13 молодых людей, трое из которых в тяжелом состоянии, попали в казанскую больницу с признаками сильного отравления. Как выяснилось, в крови пострадавших были обнаружены следы метанола в разных концентрациях.

По словам главного токсиколога Минздрава республики Алии Насибуллиной, одна девушка находится в критическом состоянии. У всех пациентов обнаружены отек зрительного нерва, слабость, тошнота и рвота – типичные признаки отравления метанолом.

Изначально сообщалось, что отравление произошло из-за употребления суррогатного алкоголя, которые студенты приобрели "на руках" у своего знакомого за 1500 рублей, чтобы отпраздновать день рождения товарища.

Однако следствие позже установило, что молодые люди перепутали канистру, когда доставали ее из багажника автомобиля – рядом с приобретенным алкоголем лежала такая же пятилитровая канистра с "незамерзайкой". Ее молодые люди и взяли с собой на застолье, добавив перед употреблением в жидкость ароматизатор "ириски" зеленого цвета.

В результате осмотра места происшествия, следователи обнаружили пустую канистру со спиртосодержащей жидкостью, а в багажнике автомобиля — канистру с контрафактным алкоголем. По предварительным данным, ядовитых веществ, в нем не обнаружили.

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