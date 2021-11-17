Переплутали каністри. 13 студентів у Казані на святкуванні дня народження отруїлися "незамерзайкою" (відео)

Під час застілля молоді люди не помітили, що п'ють рідину для склоомивача, бо перед вживанням додали до неї ароматизатор.

У Казані 13 людей було госпіталізовано після того, як помилково випили незамерзаючу рідину для склоомивача автомобіля. Ними виявилися студенти 18-22 років із Башкирії, котрі навчаються в одному зі ЗВО Казані. Про це повідомляє видання "Татарстан 24".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

16 листопада 13 молодих людей, троє з яких у тяжкому стані, потрапили до казанської лікарні з ознаками сильного отруєння. Як з'ясувалося, у крові постраждалих було виявлено сліди метанолу в різних концентраціях.

За словами головного токсиколога МОЗ республіки Алії Насібулліної, одна дівчина перебуває у критичному стані. У всіх пацієнтів виявлено набряк зорового нерва, слабкість, нудоту та блювання — типові ознаки отруєння метанолом.

Спочатку повідомлялося, що отруєння сталося через вживання сурогатного алкоголю, який студенти придбали "на руках" у свого знайомого за 1 500 рублів, щоб відсвяткувати день народження товариша.

Проте слідство пізніше встановило, що молоді люди переплутали каністру, коли діставали її з багажника автомобіля — поряд із придбаним алкоголем лежала така сама п'ятилітрова каністра із "незамерзайкою". Її молоді люди й взяли із собою на застілля, додавши перед вживанням у рідину ароматизатор "іриски" зеленого кольору.

Унаслідок огляду місця події, слідчі знайшли порожню каністру з рідиною, що містить спирт, а в багажнику автомобіля — каністру з контрафактним алкоголем. За попередніми даними, отруйних речовин у ньому не виявили.

Раніше повідомлялося, що в Москві двоє людей померли після того, як з'їли кавун. Бабуся та її 15-річна онука придбали кавун у мережі магазинів "Магніт".

У Житомирській області через вживання лісових грибів загинула жінка та дві її дочки. З'ясувалося, що загиблі були близькими родичами учасника пісенного проєкту "Голос країни" Богдана Мухи.