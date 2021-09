Три похорони в один день: у Коростені померла відразу вся сім'я зірки шоу "Голос" (відео)

Слідчі схиляються до версії, що причиною смерті трьох жінок могло стати отруєння блідою поганкою. Грибами загиблих міг пригостити їхній знайомий.

У Коростені Житомирської області поліція розслідує загибель жінки і двох її дочок. За попередніми даними, причиною смерті могло стати отруєння отруйним грибом — блідою поганкою. Відомо, що загиблі були близькими родичами учасника пісенного проєкту "Голос країни" Богдана Мухи. Про це йдеться в сюжеті ТСН від 23 вересня.

За даними журналістів, співак приїхав до рідного Коростеня з Києва, коли дізнався, що його мати померла. Відомо, що 48-річна жінка доглядала за літнім чоловіком. Коли вона прийшла до нього допомогти по господарству, поскаржилася пенсіонеру на погане самопочуття, однак просила не викликати швидку. Через кілька годин мати співака померла у чоловіка на руках. Медики приїхали до нього додому, щоб констатувати смерть.

"Голову схилила вниз, я говорю: "Оксано, не вмирай", — згадує пенсіонер.

[ + – ] Померла сім'я учасника шоу "Голос" Богдана Мухи

Зі свого боку Муха намагався потрапити в квартиру, щоб поговорити з родичами з приводу організації похорону, однак це вийшло зробити тільки за допомогою рятувальників, оскільки двері ніхто не відчиняв.

"Викликали ДСНС, поліцію. Хлопчик із ДСНС заліз, показує — два трупи. Це трагедія для всього будинку", — розповіла журналістам сусідка сім'ї.

Правоохоронці під час огляду квартири загиблої знайшли тіла бабусі й тітки зірки шоу "Голос країни", а також посуд із грибами і речовину, схожу на алкоголь. Слідчі припускають, що смерть трьох жінок могла настати внаслідок отруєння блідою поганкою, однак версію про отруєння алкоголем вони також не заперечують.

"На експертизу спрямовані залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина із запахом алкоголю в пластикових пляшках", — повідомила прессекретарка місцевого управління поліції.

Сусіди загиблих стверджують, що жінки не ходили збирати гриби — їх їм приніс знайомий, якого після інциденту ніхто не бачив.

"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було погано", — повідомив журналістам Муха.

Також він сказав, що не розуміє, чому ніхто з його родичок не викликав швидку після появи перших симптомів отруєння.

"Для мене це загадка, тому що бабуся медик", — сказав артист.

Унаслідок поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Наразі невідомо, чи вдалося правоохоронцям знайти чоловіка, який імовірно пригостив жінок грибами. Якщо слідство з'ясує, що чоловік навмисно хотів їх отруїти, йому загрожує довічний тюремний термін.

Чим небезпечна бліда поганка?

За словами лікарки-анестезіологині Анни Тихонової, першими симптомами отруєння блідою поганкою є нудота, блювота і спазми — однак вони можуть з'явитися не відразу. Також, через деякий час після отруєння, може з'явитися якесь "полегшення", яке насправді є оманливим.

[ + – ] Бліда поганка

Отрута блідої поганки уражає кишечник, нирки, печінку і всю центральну нервову систему. Смерть може настати в період від пів години до доби з моменту прийому отруйних грибів, залежно від кількості отрути, яка потрапила в організм.

"Великий відсоток людей, які вживають бліду поганку — вмирають, просто питання часу, наскільки все швидко закінчиться", — сказала експертка.

Хто такий Богдан Муха?

Артист брав участь в 11 сезоні пісенного шоу "Голос країни" — на конкурс він потрапив із піснею групи Queen Show must go on. Хлопець опинився в команді естрадного співака Олега Винника.

[ + – ] Перший виступ Богдана Мухи на "Голосі"

Богдану Мусі вдалося дійти до чвертьфіналу конкурсу, однак далі просунутися йому не вдалося. Востаннє він виконав на сцені проєкту пісню тієї ж популярної рок-групи Bohemian Rhapsody.

[ + – ] Останній виступ артиста на сцені проєкту

