Трое похорон в один день: в Коростене умерла сразу вся семья звезды шоу "Голос страны" (видео)

Следователи склоняются к версии, что причиной смерти трех женщин могло стать отравление бледной поганкой. Грибами погибших мог угостить их знакомый.

В Коростене Житомирской области полиция расследует гибель женщины и двух ее дочерей. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление ядовитым грибом — бледной поганкой. Известно, что погибшие были близкими родственниками участника песенного проекта "Голос страны" Богдан Муха. Об этом говорится в сюжете ТСН от 23 сентября.

По данным журналистов, певец приехал в родной Коростень из Киева, когда узнал, что его мать умерла. Известно, что 48-летняя женщина ухаживала за пожилым мужчиной. Когда она пришла к нему помочь по хозяйству, пожаловалась пенсионеру на плохое самочувствие, однако просила не вызывать скорую. Спустя несколько часов мать певца умерла у мужчины на руках. Медики приехали к нему домой, чтобы констатировать смерть.

"Голову склонила вниз, я говорю: "Оксана, не умирай", — вспоминает пенсионер.

В свою очередь Муха пытался попасть в квартиру, чтобы поговорить с родственниками по поводу организации похорон, однако это получилось сделать только при помощи спасателей, так как дверь никто не открывал.

"Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает — два трупа. Это трагедия для всего дома", — рассказала журналистам соседка семьи.

Правоохранители во время осмотра квартиры погибшей обнаружили тела бабушки и тети звезды шоу "Голос страны", а также посуду с грибами и вещество, похожее на алкоголь. Следователи предполагают, что смерть троих женщин могла наступить в результате отравления бледной поганкой, однако версию об отравлении алкоголем они также не исключают.

"На экспертизу направлены остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках", — сообщила пресс-секретарь местного управления полиции.

Соседи погибших утверждают, что сами женщины не ходили собирать грибы — их им принес знакомый, которого после инцидента никто не видел.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо", — сообщил журналистам Муха.

Также он сказал, что не понимает, почему никто из его родственниц не вызвал скорую при появлении первых симптомов отравления.

"Для меня это загадка, потому что бабушка медик", — сказал артист.

В результате полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве. На данный момент неизвестно, удалось ли правоохранителям найти мужчину, который предположительно угостил женщин грибами. Если следствие выяснит, что мужчина намеренно хотел их отравить, ему грозит пожизненный тюремный срок.

Чем опасна бледная поганка?

По словам врача-анестезиолога Анны Тихоновой, первыми симптомами отравления бледной поганкой являются тошнота, рвота и спазмы — однако они могут появиться не сразу. Также, спустя некоторое время после отравления, может появиться некоторое "облегчение", которое на самом деле является обманчивым.

Яд бледной поганки поражает кишечник, почки, печень и всю центральную нервную систему. Смерть может наступить в период от получаса до суток с момента приема ядовитых грибов, в зависимости от количества яда, которое попало в организм.

"Большой процент людей, которые употребляют бледную поганку — умирают, просто вопрос времени, насколько все быстро закончится", — сказала эксперт.

Кто такой Богдан Муха?

Артист участвовал в 11 сезоне песенного шоу "Голос страны" — на конкурс он попал с песней группы Queen Show must go on. Парень оказался в команде эстрадного певца Олега Винника.

Богдану Мухе удалось дойти до четвертьфинала конкурса, однако дальше продвинуться ему не удалось. В последний раз он исполнил на сцене проекта песню той же популярной рок-группы Bohemian Rhapsody.

