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Мир Мигранты на границе Беларуси и Польши

"Подержите проволоку". В рекламе белорусского магазина высмеяли мигрантов на границе (видео)

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Реклама, Беларусь, мигранты, Польша, пограничники
Фото: Скриншот | В Беларуси появилась реклама, высмеивающая мигрантов и польских пограничников

В ролике, приуроченном к "черной пятнице", показано, как мигранты берутся голыми руками за колючее ограждение, чтобы попасть в Беларусь и купить там технику по низким ценам.

Сеть белорусских магазинов садовой техники представила рекламный ролик к "черной пятнице", в котором обыгрывается тема миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. Видео появилось на YouTube-канале магазина во вторник, 16 ноября.

В ролике показан диалог двух людей в форме польских пограничников. По сюжету, они наблюдают за тем, как беженцы, прибывшие к границе, возвращаются на территорию Беларуси.

— Яцек, я не понимаю, почему они все бегут обратно в Беларусь?

— А ты не знаешь? Там же в магазинах "Хозтоварищ" черная пятница!

Также на видео показано, как "мигранты" хватаются за колючую проволоку голыми руками, чтобы пролезть под ней на территорию республики.

"Эй, подержите проволоку, мы тоже пойдем", — прокричали "пограничники" вслед "мигрантам".

В комментариях к ролику пользователи YouTube писали как положительные, так и негативные отзывы.

  • "Ахахаха. Видимо маркетологов в Беларуси очень хорошо готовят. Реклама супер!"
  • "Колхоз, а не маркетолог… Тупо и убого".
  • "Под столом) В моем топе это намбер уан сезона. Купят болторезы и лопаты по скидке и обратно на границу".
  • "Возмутительная реклама, (особенно на фоне) происходящего на границе".
  • "Обстановка на границе напряженная, но реклама прикольная 😄 Приветствую белорусов".
  • "Я не могу в это поверить. Интересно, какой поляк пересечет вашу границу, чтобы что-то у вас купить. Ну… разве что в свободной стране без Лукашенко".

Напомним, с момента начала активной фазы миграционного кризиса на границе двух стран погибли по меньшей мере 11 беженцев, прибывших в Беларусь из Ирака, Афганистана, Сирии и других стран.

По словам главы МИД Эстонии Евы-Марии Лиймец, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель решить проблему с мигрантами, если его признают законным главой государства и снимут санкции.