"Подержите проволоку". В рекламе белорусского магазина высмеяли мигрантов на границе (видео)

В ролике, приуроченном к "черной пятнице", показано, как мигранты берутся голыми руками за колючее ограждение, чтобы попасть в Беларусь и купить там технику по низким ценам.

Сеть белорусских магазинов садовой техники представила рекламный ролик к "черной пятнице", в котором обыгрывается тема миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. Видео появилось на YouTube-канале магазина во вторник, 16 ноября.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В ролике показан диалог двух людей в форме польских пограничников. По сюжету, они наблюдают за тем, как беженцы, прибывшие к границе, возвращаются на территорию Беларуси.

— Яцек, я не понимаю, почему они все бегут обратно в Беларусь?

— А ты не знаешь? Там же в магазинах "Хозтоварищ" черная пятница!

Также на видео показано, как "мигранты" хватаются за колючую проволоку голыми руками, чтобы пролезть под ней на территорию республики.

"Эй, подержите проволоку, мы тоже пойдем", — прокричали "пограничники" вслед "мигрантам".

В комментариях к ролику пользователи YouTube писали как положительные, так и негативные отзывы.

"Ахахаха. Видимо маркетологов в Беларуси очень хорошо готовят. Реклама супер!"

"Колхоз, а не маркетолог… Тупо и убого".

"Под столом) В моем топе это намбер уан сезона. Купят болторезы и лопаты по скидке и обратно на границу".

"Возмутительная реклама, (особенно на фоне) происходящего на границе".

"Обстановка на границе напряженная, но реклама прикольная 😄 Приветствую белорусов".

"Я не могу в это поверить. Интересно, какой поляк пересечет вашу границу, чтобы что-то у вас купить. Ну… разве что в свободной стране без Лукашенко".

Напомним, с момента начала активной фазы миграционного кризиса на границе двух стран погибли по меньшей мере 11 беженцев, прибывших в Беларусь из Ирака, Афганистана, Сирии и других стран.

По словам главы МИД Эстонии Евы-Марии Лиймец, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель решить проблему с мигрантами, если его признают законным главой государства и снимут санкции.