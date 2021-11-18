"Потримайте дріт". У рекламі білоруського магазину висміяли мігрантів на кордоні (відео)

У ролику, присвяченому "чорній п'ятниці", показано, як мігранти беруться голими руками за колючу огорожу, щоб потрапити до Білорусі та купити там техніку за низькими цінами.

Мережа білоруських магазинів садової техніки презентувала рекламний ролик до "чорної п'ятниці", в якому обігрується тема міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. Відео з'явилося на YouTube-каналі магазину у вівторок, 16 листопада.

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У ролику показано діалог двох людей у формі польських прикордонників. За сюжетом вони спостерігають за тим, як біженці, які прибули до кордону, повертаються на територію Білорусі.

— Яцеку, я не розумію, чому вони всі біжать назад у Білорусь?

— А ти не знаєш? Там же у магазинах "Хозтоварищ" чорна п'ятниця!

Також на відео показано, як "мігранти" хапаються за колючий дріт голими руками, щоб пролізти під ним на територію республіки.

"Гей, потримайте дріт, ми теж підемо", — прокричали "прикордонники" слідом за "мігрантами".

У коментарях до ролика користувачі YouTube писали як позитивні, так і негативні відгуки.

"Ахахаха. Мабуть маркетологів у Білорусі дуже добре готують. Реклама супер!"

"Колгосп, а не маркетолог… Тупо й убого".

"Під столом) У моєму топі це намбер ван сезону. Куплять болторізи та лопати за знижкою і назад на кордон".

"Обурювальна реклама, (особливо на тлі) того, що відбувається на кордоні".

"Ситуація на кордоні напружена, але реклама прикольна 😄 Вітаю білорусів".

"Я не можу в це повірити. Цікаво, який поляк перетне ваш кордон, щоб щось у вас купити. Ну… хіба що у вільній країні без Лукашенка".

Нагадаємо, з моменту початку активної фази міграційної кризи на кордоні двох країн загинули щонайменше 11 біженців, які прибули до Білорусі з Іраку, Афганістану, Сирії та інших країн.

За словами глави МЗС Естонії Єви-Марії Ліймець, білоруський президент Олександр Лукашенко пообіцяв в. о. канцлера Німеччини Ангелі Меркель вирішити проблему з мігрантами, якщо його визнають законним главою держави та знімуть санкції.