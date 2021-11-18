Эрдогану подарили карту "тюркского мира" с российской территорией: в России отреагировали (фото)

Представитель турецкой ультраправой партии Девлет Бахчели передал президенту страны карту "тюркского мира", на которой была отмечена Восточная Сибирь.

Турецкий политик Девлет Бахчели, возглавляющий националистическую партию, во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему карту "тюркского мира" с целыми регионами РФ. Фото Эрдогана и лидера ультраправой партии с картой появилось в Twitter этой организации.

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Турецкие ультраправые вместе с партией президента Турции составляют правящий политический альянс, у которого большинство голосов в парламенте. По мнению Бахчели, т.н. "тюркский мир" должен включать в себя некоторые южные регионы РФ и Восточную Сибирь, Балканский полуостров, Азербайджан, Киргизию, Синцзян — автономный район Китая, в котором проживает преимущественно уйгурское национальное меньшинство, а также и некоторые другие области других стран.

После встречи двух турецких политиков никакие официальные заявления не делались.

В этом месяце в турецкой столице состоялся саммит объединения тюркоязычных стран, которое было переименовано и теперь официально называется Организацией тюркских государств. В состав нового объединения, помимо Турции, входит Азербайджан, Казахстан и Киргизия, а в статусе наблюдателей — Туркменистан и Венгрия.

Во время этой встречи Эрдоган заявил, что появление такой организации не должно никого беспокоить. С его слов, наоборот, лучше стремиться стать частью этой развивающейся структуры, в основе которой историческая общность. Турецкий президент называет ее платформой для развития межгосударственных связей.

Как отреагировали в России?

Некоторые российские политики выразили возмущение по этому поводу.

Так, Федот Тумусов, депутат Госдумы от Якутии, считает, что Россия должна ответить на подобные действия. "С чего бы другому государству покушаться на нашу территориальную целостность?" — говорит депутат.

Айрат Фаррахо, представляющий парламент Татарстана, не считает заявление лидера турецких националистов официальной позицией Турции.

По его мнению, это позиция недальновидного политика, который ищет новые возможности для самореализации.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский напомнил, что в период Первой мировой войны волна пантюркизма — идея создания турецкой империи — привлекла на сторону Турции германский блок, но все же в конечном итоге Османская империя развалилась. По мнению ученого, именно такая судьба ожидает сторонников подобных идей.

В начале года Фокус сообщал о том, что на турецком телеканале TRT1 обсудили возможные географические сферы влияния турецкого государства, а в России посчитали это планом захвата новых территорий.

Российский политический истеблишмент был недоволен тем, что почти 20 территориальных субъектов РФ включили в т.н. карту "тюркского мира". В соцсетях и официальных СМИ широко обсуждали эту карту, которая якобы показывает возможную территорию турецкого государства к 2050 году.

Сюжет телеканала, в частности, рассказывал о том, в составе Турции по прошествии без малого 30 лет может оказаться Греция, Ливия, Кипр, Египет, Грузия, большая часть среднеазиатских стран, а также Аравийский полуостров. Из числа российских территорий, которые потенциально могут отойти Турции упоминалась Ростовская, Саратовская, Астраханская и другие области, и регионы, в общей сложности почти 20.