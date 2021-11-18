Ердогану подарували карту "тюркського світу" з російською територією: у Росії відреагували (фото)

Представник турецької ультраправої партії Девлет Бахчелі передав президентові країни карту "тюркського світу", на якій було відзначено Східний Сибір.

Турецький політик Девлет Бахчелі, який очолює націоналістичну партію, під час зустрічі з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом передав йому карту "тюркського світу" з цілими регіонами РФ. Фото Ердогана та лідера ультраправої партії з карткою з'явилося у Twitter цієї організації.

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Турецькі ультраправі разом із партією президента Туреччини складають правлячий політичний альянс, який має більшість голосів у парламенті. На думку Бахчелі, т.зв. "тюркський світ" повинен включати деякі південні регіони РФ і Східний Сибір, Балканський півострів, Азербайджан, Киргизію, Синцзян — автономний район Китаю, у якому проживає переважно уйгурська національна меншість, а також і деякі інші області інших країн.

Після зустрічі двох турецьких політиків жодних офіційних заяв не робилося.

Цього місяця в турецькій столиці відбувся саміт об'єднання тюркомовних країн, яке було перейменовано і тепер офіційно називається Організацією тюркських держав. До складу нового об'єднання, окрім Туреччини, входить Азербайджан, Казахстан і Киргизія, а у статусі спостерігачів — Туркменістан і Угорщина.

Під час цієї зустрічі Ердоган заявив, що поява такої організації не має нікого турбувати. За його словами, навпаки, краще прагнути стати частиною цієї структури, що розвивається, в основі якої історична спільність. Турецький президент називає її платформою для розвитку міждержавних зв'язків.

Як відреагували в Росії?

Деякі російські політики висловили обурення з цього приводу.

Так, Федот Тумусов, депутат Держдуми від Якутії, вважає, що Росія має відповісти на подібні дії. "З чого б іншій державі робити замах на нашу територіальну цілісність?" — каже депутат.

Айрат Фаррахо, який представляє парламент Татарстану, не вважає заяву лідера турецьких націоналістів офіційною позицією Туреччини.

На його думку, це позиція недалекоглядного політика, який шукає нових можливостей для самореалізації.

Старший науковий співробітник ІСЕМВ РАН Віктор Надєїн-Раєвський нагадав, що в період Першої світової війни хвиля пантюркізму — ідея створення турецької імперії — привернула на бік Туреччини німецький блок, але все ж таки зрештою Османська імперія розвалилася. На думку вченого, саме така доля чекає на прихильників подібних ідей.

На початку року Фокус повідомляв про те, що на турецькому телеканалі TRT1 обговорили можливі географічні сфери впливу турецької держави, а в Росії вважають це планом захоплення нових територій.

Російський політичний істеблішмент був незадоволений тим, що майже 20 територіальних суб'єктів РФ включили у т.зв. карту "тюркського світу". У соцмережах і офіційних ЗМІ широко обговорювали цю карту, яка нібито показує можливу територію турецької держави до 2050 року.

Сюжет телеканалу, зокрема, розповідав про те, що в складі Туреччини через 30 років може виявитися Греція, Лівія, Кіпр, Єгипет, Грузія, велика частина середньоазійських країн, а також Аравійський півострів. Із-поміж російських територій, які потенційно можуть відійти Туреччині, згадувалася Ростовська, Саратовська, Астраханська й інші області та регіони, загалом майже 20.