На Хмельниччині в психдиспансері виявили уникальну плиту з арабською в'яззю (фото)

Написи на плиті надіслали професору Університету Газі в Туреччині. Йому вдалось зробити переклад османського тексту.

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На Хмельниччині у палаці Крупенських у селі Кривчик, де зараз знаходиться психоневрологічний інтернат, під час ремонту виявили унікальну плиту з османськими написами. Про це повідомляють на сторінці Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Під час підготовки стін одного з туалетів до ремонтних робіт під шаром штукатурки в одній із стін палацу Крупенських виявили панно з написами арабською в’яззю. Поруч з нею виявили сліди ще однієї забіленої плити.

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Експерти припустили, що спершу це приміщення слугувало напіввідкритою верандою, у стіні якої було вмонтовано дві кам’яні плити, декоровані написами арабською в’яззю.

Плити сфотографували і заміряли, а далі науковці почали шукати перекладача з османської мови, оскільки припустили, що написи на плитах зроблені саме нею.

За консультаціями музей звернувся до професора університету Улудаг у місті Бурса в Туреччині, Мехмета Челєнка.

На його думку, напис виконаний османською мовою, а в тексті згадується султан Ахмед ІІІ і Сілахдар Дамад Алі-паша (мученик Алі-паша), який був великим візиром під час правління першого між 1713 і 1716 роками.

Що написано на плиті

Написи надіслали до професора Університету Газі в Анкарі (Туреччина) Мехмета Хаккі Сучина. Останньому вдалось підготувати варіант латинської транслітерації османського тексту та переклад англійською мовою.

Українською зазначений текст можна перекласти наступним чином:

Дорогоцінний султан світу, Полюс часу Ахмед Хан, який був звільнений від світу горя свого часу.

Поки світ наповнений смутком і горем, не залишилося жодної крупинки горя, всі були повні радості.

Вічне і дорогоцінне право, день і ніч мої руки й язик голосили

Стільки ж, скільки труднощів, боїв і битв, тепер запанували слухняність і спокій. Далеко від будь-якої помилки.

Ця молитва у всіх на язиці вранці і ввечері. Сила долі Королівства свідчить про це.

Така освідчена людина, як великий візир, була його нареченим, і його візир Алі-паша. Ім'я його в усіх світах згадують добром.

Своїми доброчесними заходами він зробив мир у світі. Йому підвладні були всі створіння світу.

Співробтники музею заявляють, що плити потребують подальшого вивчення.

"Рід Крупенських походить з Бессарабії. Під час побудови палацу у Кривчику вже в ХІХ ст., послуговуючись модою на орієнталізм, Крупенські могли використати як декор кам’яні османські плити, що були демонтовані російським гарнізоном із одного із турецьких об’єктів в Хотинській фортеці. Не менш важливим є і подальше збереження цих плит з можливістю їх подальшого експонування", — кажуть в Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику.

Зараз музей запланував провести розчистку другої плити та виготовити гіпсові копії-зліпків, які б можна було розмістити в експозиції музею.

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