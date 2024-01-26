В Хмельницкой области в психдиспансере обнаружили уникальную плиту с арабской вязью (фото)

Надписи на плите прислали профессору Университета Гази в Турции. Ему удалось сделать перевод османского текста.

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В Хмельницкой области во дворце Крупенских в селе Кривчик, где сейчас находится психоневрологический интернат, во время ремонта обнаружили уникальную плиту с османскими надписями. Об этом сообщается на странице Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.

Во время подготовки стен одного из туалетов к ремонтным работам под слоем штукатурки в одной из стен дворца Крупенских обнаружили панно с надписями арабской вязью. Рядом с ней обнаружили следы еще одной забеленной плиты.

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Эксперты предположили, что сначала это помещение служило полуоткрытой верандой, в стене которой были вмонтированы две каменные плиты, декорированные надписями арабской вязью.

Плиты сфотографировали и замерили, а дальше ученые начали искать переводчика с османского языка, поскольку предположили, что надписи на плитах сделаны именно на нем.

За консультациями музей обратился к профессору университета Улудаг в городе Бурса в Турции, Мехмету Челенку.

По его мнению, надпись выполнена на османском языке, а в тексте упоминается султан Ахмед ІІІ и Силахдар Дамад Али-паша (мученик Али-паша), который был великим визирем во время правления первого между 1713 и 1716 годами.

Что написано на плите

Надписи прислали профессору Университета Гази в Анкаре (Турция) Мехмету Хакки Сучину. Последнему удалось подготовить вариант латинской транслитерации османского текста и перевод на английский язык.

На украинский указанный текст можно перевести следующим образом:

Драгоценный султан мира, Полюс времени Ахмед Хан, который был освобожден от мира горя своего времени.

Пока мир наполнен грустью и горем, не осталось ни одной крупинки горя, все были полны радости.

Вечное и драгоценное право, день и ночь мои руки и язык причитали

Столько же, сколько трудностей, боев и сражений, теперь воцарились послушание и спокойствие. Далеко от любой ошибки.

Эта молитва у всех на языке утром и вечером. Сила судьбы Королевства свидетельствует об этом.

Такой образованный человек, как великий визирь, был его женихом, и его визирь Али-паша. Имя его во всех мирах вспоминают добром.

Своими добродетельными мероприятиями он сделал мир в мире. Ему подвластны были все создания мира.

Сотрудники музея заявляют, что плиты нуждаются в дальнейшем изучении.

"Род Крупенских происходит из Бессарабии. При построении дворца в Кривчике уже в XIX в., пользуясь модой на ориентализм, Крупенские могли использовать в качестве декора каменные османские плиты, которые были демонтированы российским гарнизоном с одного из турецких объектов в Хотинской крепости. Не менее важным является и дальнейшее сохранение этих плит с возможностью их дальнейшего экспонирования", — говорят в Каменец-Подольском государственном историческом музее-заповеднике.

Сейчас музей запланировал провести расчистку второй плиты и изготовить гипсовые копии-слепки, которые можно было бы разместить в экспозиции музея.

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