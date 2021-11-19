Едят кактусы и саранчу. Более миллиона человек в Мадагаскаре голодают

Представитель ООН после посещения юга Мадагаскара сказал, что он увидел глобальный климатический кризис "с человеческим лицом".

На юге Мадагаскара из-за сильной засухи жители Мадагаскара переживают сильный голод. По данным ООН в бедственное положение попало около 1,3 млн человек.

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"Международное сообщество должно активизировать поддержку Мадагаскара, где более миллиона человек на юге страдают от сильного голода", — заявил координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного.

Сообщается, что аномальная засуха, самая сильная за последние 40 лет, в сочетании с песчаными бурями и насекомыми сделали практически невозможным выращивание урожая на юге острова.

"Мир не может отвести взгляд. Люди на Мадагаскаре нуждаются в нашей поддержке сейчас и в будущем",- отметил Саного.

В ООН предполагают, что ситуация на юге Мадагаскара, может стать первым случаем массового голодания в новой истории, вызванным изменением климата.

Представитель ООН сообщил, что во время пребывания в Мадагаскаре он встречал людей, которые вынуждены питаться кактусами и саранчой. Кризис отразился на социальной стабильности – детей забирают из школ для поиска воды и еды, увеличилось число насилия и жестокого обращения с детьми.

"Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свое личное имущество, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, на которой они долго не продержатся", — рассказал Санного.

В заключении, координатор ООН сказал, что на юге Мадагаскара он увидел глобальный климатический кризис "с человеческим лицом" и призвал международное сообщество предоставить финансирование, необходимое для предотвращения гуманитарной катастрофы в Мадагаскаре. И хотя в 2021 году на борьбу с голодом было выделено 231 млн долларов, требуется дополнительное финансирование.

Напомним, что на юге Мадагаскара разразился голод из-за самой сильной засухи за последние 40 лет, которая возникла в результате глобального изменения климата на планете. Около полумиллиона детей в возрасте от 5 лет регулярно недоедают.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли обратился к миллиардеру Илону Маску с просьбой присоединиться к решению проблемы голода. После того как Маск попросил предоставить ему четкий план по выхода некоторых регионов планеты из продовольственного кризиса, Бисли сказал, что готов такой план предоставить.