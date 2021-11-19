Їдять кактуси та сарану. Понад мільйон людей у Мадагаскарі голодують

Представник ООН після відвідування півдня Мадагаскару сказав, що він побачив глобальну кліматичну кризу "з людським обличчям".

На півдні Мадагаскару через сильну посуху жителі Мадагаскару переживають сильний голод. За даними ООН у тяжке становище потрапили майже 1,3 млн осіб.

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"Міжнародне співтовариство має активізувати підтримку Мадагаскару, де понад мільйон людей на півдні страждають від сильного голоду", — заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного.

Повідомляється, що аномальна посуха, найсильніша за останні 40 років, у поєднанні з піщаними бурями та комахами унеможливила вирощування врожаю на півдні острова.

"Світ не може відвести погляд. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому", — зазначив Саного.

В ООН припускають, що ситуація на півдні Мадагаскару може стати першим випадком масового голодування в новій історії, викликаною зміною клімату.

Представник ООН повідомив, що під час перебування у Мадагаскарі він зустрічав людей, які змушені харчуватися кактусами та сараною. Криза позначилася на соціальній стабільності — дітей забирають зі шкіл для пошуку води та їжі, збільшилася кількість насильства та жорстокого поводження з дітьми.

"Я зустрічав сім'ї, які казали мені, що їм довелося продати все своє особисте майно, аж до каструль і сковорідок, щоб купити невелику кількість їжі, на якій вони довго не протримаються", — розповів Саного.

На закінчення, координатор ООН сказав, що на півдні Мадагаскару він побачив глобальну кліматичну кризу "з людським обличчям" і закликав міжнародне співтовариство надати фінансування, необхідне для запобігання гуманітарній катастрофі в Мадагаскарі. І хоча у 2021 році на боротьбу з голодом було виділено 231 млн доларів, потрібне додаткове фінансування.

Нагадаємо, що на півдні Мадагаскару вибухнув голод через найсильнішу посуху за останні 40 років, яка виникла внаслідок глобальної зміни клімату на планеті. Майже півмільйона дітей віком від 5 років регулярно недоїдають.

Директор-виконавець Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі звернувся до мільярдера Ілона Маска з проханням приєднатися до вирішення проблеми голоду. Після того, як Маск попросив надати йому чіткий план щодо виходу деяких регіонів планети з продовольчої кризи, Біслі сказав, що готовий такий план надати.