Байден передал полномочия президента из-за медосмотра: что с президентом США

Глава Белого дома прибыл в медцентр Уолтера Рида на плановый осмотр, где там ему проведут колоноскопию. Все это время его обязанности будет исполнять вице-президент Камала Харрис.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 19 ноября передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Он будет находиться под анестезией, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Байден сегодня утром прибыл в медицинский центр Уолтера Рида (город Бетесда, штат Мэриленд) на плановый ежегодный осмотр. Там ему проведут общую колоноскопию. Это метод эндоскопической диагностики толстой кишки при помощи специального аппарата.

"В течение этого времени Харрис будет работать из своего офиса в западном крыле Белого дома", – отметила Псаки.

У Байдена за его президентство это будет первое медицинское обследование.

По конституции США, вице-президент может принять президентские полномочия, если глава государства проходит плановый осмотр. Так было с вице-президентом Диком Чейни. Он заменял бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в 2002 и 2007 годах.

Предшественник Байдена Дональд Трамп отказался от анестезии во время обязательного медосмотра. Он не захотел передавать власть тогдашнему вице-президенту Майку Пенсу.

Что со здоровьем Байдена?

Недавний опрос американского издания Politico и аналитической компании Morning Consult показал, что американские избиратели стали сомневаться в физическом и психическом здоровье Байдена. Завтра, 20 ноября, ему исполняется 79 лет.

"Байден определенно тормозит в некоторых вещах. Это либо из-за возраста, либо потому, что он все еще живет, как 30 лет назад", – заявил один из респондентов

Лишь 40 % опрошенных считают Байдена здоровым. Опрос проводился с 13 по 15 ноября, в нем участвовали 1 998 человек. Погрешность составляет 2%.

Последний раз Байден проходил медицинское обследование во время предвыборной кампании в декабре 2019 года. Врачи заявиляли, что Байден – здоровый и энергичный 77-летний мужчина, способный выполнять обязанности президента.

В то время Байден лечился от нескольких диагнозов: неклапанной фибрилляции предсердий (тип нерегулярного сердечного ритма), гиперлипидемии (превышение нормы жиров или липидов в крови) и гастроэзофагеального рефлюкса (обратное продвижение содержимого желудка через нижний пищеводный сфинктер в пищевод).

Самыми значительными проблемами со здоровьем в прошлом Байдена были две черепные аневризмы в 1988 году. После победы на президентских выборах Байден получил перелом ноги, когда бежал за псом Мэйджором в его доме в Уилмингтоне.

Напомним, президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев за их нежелание повышать государственный долг США. По его словам, в связи с этим он не может гарантировать, что в ближайшее время в стране не произойдет дефолт.

Также мы рассказывали, что Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН перепутал США (United States) и ООН (United Nations).