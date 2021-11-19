Байден передав повноваження президента через медогляд: що з президентом США

Глава Білого дому прибув до медичного центру Волтера Ріда на плановий огляд, де там йому проведуть колоноскопію. Весь цей час його обов'язки виконуватиме віцепрезидентка Камала Гарріс.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 19 листопада передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс. Він перебуватиме під анестезією, повідомив телеканал CNN із посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Джен Псакі.

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Байден сьогодні вранці прибув до медичного центру Волтера Ріда (місто Бетесда, штат Меріленд) на плановий щорічний огляд. Там проведуть загальну колоноскопію. Це метод ендоскопічної діагностики товстої кишки з допомогою спеціального апарату.

"Протягом цього часу Гарріс працюватиме зі свого офісу в західному крилі Білого дому", — зазначила Псакі.

У Байдена за його президентство це буде перше медичне обстеження.

За конституцією США, віцепрезидент може ухвалити президентські повноваження, якщо глава держави проходить плановий огляд. Так було з віцепрезидентом Діком Чейні. Він заміняв колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого у 2002 та 2007 роках.

Попередник Байдена Дональд Трамп відмовився від анестезії під час обов'язкового медогляду. Він не захотів передавати владу тодішньому віцепрезиденту Майку Пенсу.

Що зі здоров'ям Байдена?

Недавнє опитування американського видання Politico й аналітичної компанії Morning Consult показало, що американські виборці стали сумніватися у фізичному та психічному здоров'ї Байдена. Завтра, 20 листопада, йому виповнюється 79 років.

"Байден безперечно гальмує в деяких речах. Це або через вік, або тому, що він все ще живе, як 30 років тому", — заявив один із респондентів.

Лише 40% опитаних вважають Байдена здоровим. Опитування проводилося з 13 по 15 листопада, у ньому брали участь 1998 осіб. Похибка складає 2%.

Востаннє Байден проходив медичне обстеження під час передвиборчої кампанії у грудні 2019 року. Лікарі заявили, що Байден – здоровий і енергійний 77-річний чоловік, здатний виконувати обов'язки президента.

У той час Байден лікувався від кількох діагнозів: неклапанної фібриляції передсердь (тип нерегулярного серцевого ритму), гіперліпідемії (перевищення норми жирів або ліпідів у крові) та гастроезофагеального рефлюксу (зворотне просування вмісту шлунка через нижній харчовий).

Найзначнішими проблемами зі здоров'ям у минулому Байдена були дві черепні аневризми в 1988 році. Після перемоги на президентських виборах Байден отримав перелом ноги, коли біг за псом Мейджором у його будинку у Вілмінгтоні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розкритикував республіканців за їхнє небажання підвищувати державний борг США. За його словами, у зв'язку з цим він не може гарантувати, що найближчим часом у країні не станеться дефолту.

Також ми розповідали, що Байден під час виступу на Генеральній асамблеї ООН переплутав США (United States) та ООН (United Nations).