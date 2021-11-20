Лавина санкций. Топ-демократ США внес поправку, призванную сдержать РФ от вторжения в Украину

В случае принятия поправки, предложенной Бобом Менендесом, на Россию обрушится каскад санкций, если та решится на военное вторжение в Украину.

Глава Сената по международным отношениям Боб Менендес из Демократической партии внес поправку к "Закону о государственной обороне США", которая обернется целым потоком санкций против России в случае ее вторжения в Украину, сообщает Axios.

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Предложение сенатор внес еще 18 ноября, поздно вечером, а основное голосование по поправкам состоится после перерыва в День Благодарения, который американцы будут отмечать 25 ноября.

В США в последнее время очень внимательно следят за возросшей активностью российских военных на восточной границе с Украиной и сигнализируют о наращивании количества военной техники и армии. Поэтому угроза санкциями является для американских властей мощным инструментом сдерживания агрессии РФ.

Среди прочего, поправка Менендеса предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных секторов нефти, газа и полезных ископаемых, в том числе газопровода "Северный поток-2", персональные санкции и запрет на выдачу виз высокопоставленным российским военным и разведчикам, которые занимаются планированием вторжения в Украину, а также запрещает операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами. Кроме того, поправка санкционирует дополнительную военную помощь Киеву.

В случае принятия поправки санкции обрушатся на Россию, если она решится на широкомасштабное наступление на Украину, и, по мнению авторов, нанесут серьезный удар по экономике РФ.

На особое внимание заслуживает отношение властей США к судьбе "Северного потока-2", который построен, чтобы в обход Украины обеспечивать Европу газом. Республиканцы настаивают на том, чтобы еще до вторжения России принять санкции в отношении компаний, стоящих за ним. Более того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к сенаторам через Twitter с просьбой поддержать эту поправку как последний рычаг для блокировки газопровода.

Включение Менендесом санкций против "Северного потока" произошло после давления со стороны республиканцев и "показывает, что дебаты снова медленно движутся в нашем направлении, даже несмотря на то, что фактический законодательный процесс погряз в мнимых процедурных нарушениях", – заявил изданию представитель Республиканской партии.

Напомним, ЕС и США дали понять российскому президенту Владимиру Путину, что не будут сторонними наблюдателями и отреагируют в случае вторжения в Украину.