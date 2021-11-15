Поставки оружия и санкции: Запад рассматривает ответ на возможную интервенцию РФ в Украину

США и ЕС хотят дать понять Путину, что дальнейшая агрессия в отношении Украины получит серьезный и скоординированный ответ. Санкции могут затронуть оборону и энергетику.

США вместе с западными союзниками рассматривают потенциальный ответ на действия Кремля, если в России решат проводить военную операцию против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Среди вероятных вариантов ответа рассматривается наложение дополнительного пакета санкций против России и дальнейшие поставки в сфере безопасности для Украины.

Как утверждают в издании, на данный момент идея о дополнительных поставках находится на раннем этапе обсуждения даже в США. Однако эти обсуждения проходят на фоне вероятного вторжения РФ в Украину, поскольку между Кремлем и ЕС разгорается напряженность по всех вопросам, начиная от мигрантов, заканчивая поставками энергоносителей.

Запад хочет дать понять, что дальнейшая агрессия Путина получит серьезный и скоординированный ответ. Источники издания отказались называть, что могут включить в санкционный список, но вполне вероятно, это коснется обороны, финансового сектора и энергетики.

После весеннего обострения ситуации, когда РФ также сосредоточила свои войска США разработали план действий, но он не был реализован. В ЕС также разрабатывался план ответа на шаги Кремля, но они застопорились.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников посетит на этой недели Вашингтон, где обсудит вопросы безопасности в регионе.

Согласно информации Financial Times, западная разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны РФ этой зимой. На границе скоплено свыше 114 тысяч российских военных.

В НАТО заявляют, что РФ перебрасывает технику ночью, чтобы избежать освещения процесса в соцсетях. В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для какой страны, а публикация о возможном вторжении в Украину является "пустым нагнетанием".