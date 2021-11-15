Обсуждать вопросы безопасности. Резников на этой неделе посетит Вашингтон, - CNN

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, министры обороны Украины и США обсудят безопасность в регионе на фоне беспокоящих действий РФ рядом с украинской границей.

Министр обороны Украины Алексей Резников на этой недели встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает CNN.

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Исходя из ситуации с безопасностью, министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе отправится в Вашингтон для "вводной" встречи с министром обороны Ллойдом Остином. Информацию изданию о визите подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Встреча будет касаться региональной безопасности.

"Мы по-прежнему наблюдаем необычную военную активность внутри России, и вблизи границ Украины. Мы по-прежнему обеспокоены этим, и не совсем ясно, каковы намерения России, мы, очевидно, хотели бы лучше понять это", — заявил Кирби.

Как пишут журналисты, источники в разведке говорят, что на данный момент не ясно, собирается ли РФ начать вторжение в Украину, но они отмечают тенденции, вызывающие беспокойства. На границе уже есть спецназ и разведка ГРУ России, что усиливает озабоченность по поводу серьезности действий Кремля. Это расширяет возможности для проведения гибридной войны.

Напомним, согласно информации Financial Times, западная разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны РФ этой зимой. На границе скоплено свыше 114 тысяч российских военных. Более того их данные основываются не только на количестве войск, но и на другой информации.

В НАТО заявляют, что РФ перебрасывает технику ночью, чтобы избежать освещения процесса в соцсетях. В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для какой страны, а публикация о возможном вторжении в Украину является "пустым нагнетанием".