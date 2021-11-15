Обговорювати питання безпеки. Резніков цього тижня відвідає Вашингтон, — CNN

Як повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, міністри оборони України та США обговорять безпеку в регіоні на тлі тривожних дій РФ поряд з українським кордоном.

Міністр оборони України Олексій Резніков цього тижня зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Виходячи із ситуації з безпекою, міністр оборони України Олексій Резніков цього тижня вирушить до Вашингтона для "вступної" зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном. Інформацію про візит підтвердив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Зустріч стосуватиметься регіональної безпеки.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо незвичайну військову активність усередині Росії, і поблизу кордонів України. Ми, як і раніше, стурбовані цим, і не зовсім зрозуміло, які наміри Росії, ми, очевидно, хотіли б краще зрозуміти це", — заявив Кірбі.

Як пишуть журналісти, джерела в розвідці кажуть, що наразі не зрозуміло, чи збирається РФ розпочати вторгнення в Україну, але вони зазначають тенденції, що викликають занепокоєння. На кордоні вже є спецназ і розвідка ГРУ Росії, що посилює занепокоєння серйозністю дій Кремля. Це розширює можливості щодо гібридної війни.

Нагадаємо, згідно з інформацією Financial Times, західна розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку РФ цієї зими. На кордоні накопичено понад 114 тисяч російських військових. Більше того, їхні дані ґрунтуються не лише на кількості військ, а й на іншій інформації.

У НАТО заявляють, що РФ перекидає техніку вночі, щоб уникнути висвітлення процесу в соцмережах. Водночас у Кремлі заявили, що Росія не становить загрози для жодної країни, а публікація про можливе вторгнення в Україну є "порожнім нагнітанням".