Постачання зброї та санкції: Захід розглядає відповідь на можливу інтервенцію РФ, — Bloomberg

США та ЄС хочуть дати зрозуміти Путіну, що подальша агресія щодо України отримає серйозну та скоординовану відповідь. Санкції можуть торкнутися оборони й енергетики.

США разом із західними союзниками розглядають потенційну відповідь на дії Кремля, якщо в Росії вирішать проводити військову операцію проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Серед можливих варіантів відповіді розглядається накладення додаткового пакету санкцій проти Росії та подальші постачання у сфері безпеки для України.

Як стверджують у виданні, наразі ідея про додаткові поставки знаходиться на ранньому етапі обговорення навіть у США. Однак ці обговорення відбуваються на тлі ймовірного вторгнення РФ в Україну, оскільки між Кремлем та ЄС розгоряється напруженість з усіх питань, починаючи від мігрантів до постачання енергоносіїв.

Захід хоче дати зрозуміти, що подальша агресія Путіна отримає серйозну та скоординовану відповідь. Джерела видання відмовилися називати, що можуть внести до списку санкцій, але цілком імовірно, це торкнеться оборони, фінансового сектору й енергетики.

Після весняного загострення ситуації, коли РФ також зосередила свої війська США, розробили план дій, але він не був реалізований. У ЄС також розроблявся план відповіді на кроки Кремля, але вони зупинилися.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відвідає цього тижня Вашингтон, де обговорить питання безпеки у регіоні.

За інформацією Financial Times, західна розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку РФ цієї зими. На кордоні накопичено понад 114 тисяч російських військових.

У НАТО заявляють, що РФ перекидає техніку вночі, щоб уникнути висвітлення процесу в соцмережах. Водночас у Кремлі заявили, що Росія не становить загрози для жодної країни, а публікація про можливе вторгнення в Україну є "порожнім нагнітанням".