Лавина санкцій. Топ-демократ США вніс поправку, покликану утримати РФ від вторгнення в Україну

У разі ухвалення поправки, запропонованої Бобом Менендесом, на Росію обрушиться каскад санкцій, якщо та зважиться на військове вторгнення в Україну.

Глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес із Демократичної партії вніс поправку до "Закону про державну оборону США", яка обернеться цілим потоком санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України, повідомляє Axios.

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Пропозицію сенатор вніс ще 18 листопада, пізно увечері, а основне голосування щодо поправок відбудеться після перерви у День Подяки, який американці відзначатимуть 25 листопада.

У США останнім часом дуже уважно стежать за зростанням активності російських військових на східному кордоні з Україною і сигналізують про нарощування кількості військової техніки та армії. Тому загроза санкціями є для американської влади потужним інструментом стримування агресії РФ.

Серед іншого, поправка Менендеса передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів нафти, газу та корисних копалин, зокрема й газопроводу "Північний потік-2", персональні санкції та заборону на видачу віз високопоставленим російським військовим та розвідникам, які займаються. плануванням вторгнення в Україну, а також забороняє операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями. Крім того, поправка санкціонує додаткову військову допомогу Києву.

У разі ухвалення поправки санкції проти Росії запровадять, якщо вона зважиться на широкомасштабний наступ на Україну, і, на думку авторів, завдадуть серйозного удару по економіці РФ.

На особливу увагу заслуговує ставлення влади США до долі "Північного потоку-2", який побудований, щоб в обхід забезпечувати Європу газом. Республіканці наполягають на тому, щоб ще до вторгнення Росії ухвалити санкції щодо компаній, які стоять за ним. Ба більше, президент України Володимир Зеленський звернувся до сенаторів через Twitter із проханням підтримати цю поправку як останній важіль для блокування газопроводу.

Включення Менендесом санкцій проти "Північного потоку" відбулося після тиску з боку республіканців і "показує, що дебати знову повільно рухаються в нашому напрямі, навіть незважаючи на те, що фактичний законодавчий процес загруз у уявних процедурних порушеннях", заявив представник Республіканської партії.

Нагадаємо, ЄС та США дали зрозуміти російському президенту Володимиру Путіну, що не будуть сторонніми спостерігачами та відреагують у разі вторгнення в Україну.