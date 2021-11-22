В США во время проведения парада внедорожник сбил более 40 человек: погибли пятеро (видео)

Машина на большой скорости врезалась в толпу людей, среди которых были дети из местной танцевальной команды.

В США во время проведения рождественского парада в Висконсине внедорожник въехал в прохожих, в результате чего пострадало более 40 человек, 5 из них погибли. Об этом сообщает агентство ABC News.

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Трагедия произошла в воскресенье в городе Уокешо. По предварительным данным, люди попавшие под колеса автомобиля, были госпитализированы в местную больницу. Среди пострадавших есть около 12 дети из танцевальной команды, которые шли в колоне, размахивая помпонами.

"Автомобиль сбил более 20 человек. Некоторые из них – дети, и в результате этого инцидента есть несколько смертельных случаев. Мы работаем с семьями — это наш приоритет в этом трагическом инциденте", — сказал начальник полиции города Дэн Томпсон.

Внедорожник пытался скрыться с места происшествия, прорываясь через заграждения, но полиции удалось остановить автомобиль и задержать преступника. Во время задержания офицер полиции применил оружие, выстрелив в авто, в попытке его остановить.

"То, что произошло сегодня в Уокешо, вызывает отвращение, и я абсолютно уверен, что виновные будут привлечены к ответственности", — сказал генеральный прокурор штата Джош Каул.

На данный момент мотив и детали преступления расследуются.

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