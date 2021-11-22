У США під час проведення параду позашляховик збив понад 40 людей: загинули п'ятеро (відео)

Машина на великій швидкості врізалася в юрбу людей, серед яких були діти з місцевої танцювальної команди.

У США під час проведення різдвяного параду у Вісконсині позашляховик в'їхав у перехожих, унаслідок чого постраждало понад 40 людей, 5 із них загинули. Про це повідомляє агентство ABC News.

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Трагедія сталася в неділю в місті Вокеша. За попередніми даними, людей, які потрапили під колеса автомобіля, було госпіталізовано до місцевої лікарні. Серед постраждалих є близько 12 дітей із танцювальної команди, які йшли в колоні, розмахуючи помпонами.

"Автомобіль збив понад 20 людей. Деякі з них – діти, і внаслідок цього інциденту є кілька смертельних випадків. Ми працюємо з сім'ями – це наш пріоритет у цьому трагічному інциденті", – сказав начальник поліції міста Ден Томпсон.

Позашляховик намагався втекти з місця події, прориваючись через загородження, але поліції вдалося зупинити автомобіль і затримати злочинця. Під час затримання офіцер поліції застосував зброю, вистріливши в авто, намагаючись його зупинити.

"Те, що сталося сьогодні у Вокеша, викликає огиду, і я абсолютно впевнений, що винних буде притягнуто до відповідальності", — сказав генеральний прокурор штату Джош Кол.

Наразі мотив та деталі злочину розслідуються.

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