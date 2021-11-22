На выборах в президенты Болгарии победил Радев, который называл Крым российским

Президентские выборы в Болгарии прошли в атмосфере общественного недовольства, что сказалось на крайне низкой явке избирателей.

В Болгарии на президентский выборах победил действующий президент Румен Радев, который во время предвыборных дебатов говорил о Крыме, как о российской территории. По предварительным данным ЦИК, за него проголосовало более 60% процентов избирателей. Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

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В сообщении говорится, что в целом выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства, из-за коррупции в высших эшелонах власти страны. Это сказалось на рекордно низкой явке избирателей – опросы показали, что явка во втором туре составила менее 40% граждан.

Однако сам Радев заявил, что результаты выборов говорят о том, что Болгария "прошла тест на демократию и выходит из тупика".

"Беспрецедентный политический месяц с выборами закончился, что ясно свидетельствует о стремлении людей к переменам, покончить с коррупцией, грабежами и противоправными действиями и отстранить мафию от власти", — сказал Радев журналистам, пообещав при этом сформировать новое правительство, провести судебную реформу и преодолеть энергетический кризис.

Напомним, что Румен Радев во время предвыборных дебатов со своим оппонентом кандидатом Анастасом Герджиковым заявил о том, что считает оккупированный Крым российской территорией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в своем Twitter написал, что Радев своими пророссийскими заявлениями нанес удар дружеским отношениям с Украиной, подставив при это свою страну под критику Евросоюза и подыграв российской пропаганде.