На виборах у президенти Болгарії переміг Радев, який називав Крим російським

Президентські вибори в Болгарії відбулися в атмосфері суспільного невдоволення, що позначилося на вкрай низькій явці виборців.

У Болгарії на президентських виборах переміг президент Румен Радев, який під час передвиборчих дебатів говорив про Крим як про російську територію. За попередніми даними ЦВК, за нього проголосувало понад 60% виборців. Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

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У повідомленні йдеться, що загалом вибори відбулися в атмосфері суспільного невдоволення через корупцію у вищих ешелонах влади країни. Це позначилося на рекордно низькій явці виборців – опитування показали, що явка в другому турі становила менш як 40% громадян.

Проте сам Радев заявив, що результати виборів говорять про те, що Болгарія "пройшла тест на демократію та виходить із глухого кута".

"Безпрецедентний політичний місяць із виборами закінчився, що ясно свідчить про прагнення людей до змін, покінчити з корупцією, грабежами та протиправними діями й усунути мафію від влади", — сказав Радев журналістам, пообіцявши при цьому сформувати новий уряд, провести судову реформу та подолати енергетичну криза.

Нагадаємо, що Румен Радев під час передвиборчих дебатів зі своїм опонентом кандидатом Анастасом Герджиковим заявив про те, що вважає окупований Крим російською територією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter написав, що Радев своїми проросійськими заявами завдав удару по дружніх відносинах із Україною, підставивши при цьому свою країну під критику Євросоюзу та підігравши російській пропаганді.