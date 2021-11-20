"Я розповім йому, що таке драма", — Кулеба відповів на слова президента Болгарії про Крим

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президент Болгарії Румен Радєв підіграв російській пропаганді своїми заявами про приналежність Криму.

Заява президента Болгарії Румена Радєва про те, що Крим – це "територія Росії", вдарило по відносинах із Україною. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей", – навів аналогію український міністр.

Кулеба додав, що Радєв своїми необачними висловами завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику Євросоюзу і підіграв російській пропаганді.

Радів під час передвиборчих дебатів зі своїм опонентом Анастасом Герджиковим нещодавно назвав анексований Крим "російською територією". За його словами, Росія не може бути ворогом Болгарії, адже народ цієї країни вважають РФ "визволителькою".

Окрім цього, Радєв сказав, що європейські санкції, які введені через окупацію Криму, не працюють.

Після цих висловлювань МЗС України запросило посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева. Болгарський дипломат говорив про позицію Болгарією територіальної цілісності України, включаючи Крим. За його словами, у Софії вітають роботу Кримської платформи.

Румен Радєв відрізняється проросійськими поглядами. Після перемоги на президентських виборах у 2016 році він говорив, що "Крим український де-юре, але російський де-факто".

Нагадаємо, що схожі погляди з Радєвим нещодавно озвучив голова білоруського МЗС Володимир Макей. Він сказав, що "Крим є зараз територією Росії".

Фокус писав, що американська компанія Apple зобразила карту України у додатку Apple Music for Artists без Криму. Острів відображався частиною РФ.