"Я расскажу ему, что такое драма", – Кулеба ответил на слова президента Болгарии о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Болгарии Румен Радев подыграл российской пропаганде своими заявлениями о принадлежности Крыма.

Заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что Крым — это "территория России", ударило по отношениям с Украиной. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей", – привел аналогию украинский министр.

Кулеба добавил, что Радев своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику Евросоюза и подыграл российской пропаганде.

Радев во время предвыборных дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым недавно назвал аннексированный Крым "российской территорией". По его словам, Россия не может быть врагом Болгарии, ведь народ этой страны считают РФ "освободительницей".

Кроме этого, Радев сказал, что европейские санкции из-за оккупации Крыма не работают.

После этих высказываний МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Болгарский дипломат говорил о позиции Болгарией территориальной целостности Украины, включая Крым. По его словам, в Софии приветствуют работу Крымской платформы.

Румен Радев отличается пророссийскими взглядами. После победы на президентских выборах в 2016 году он говорил, что "Крым украинский де-юре, но российский де-факто".

Напомним, что схожие взгляды с Радевым недавно озвучил глава белорусского МИД Владимир Макей. Он сказал, что "Крым является сейчас территорией России".

Фокус писал, что американская компания Apple изобразила карту Украины в приложении Apple Music for Artists, без Крыма. Полуостров отображался частью РФ.