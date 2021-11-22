"Это наш Какуца". В Грузии кот попал в эфир политического шоу и стал звездой мировых СМИ (видео)

Грузинский кот Какуца присоединился к беседе о политике между ведущим Давидом Акубардией и депутатом Гедеваном Попхадзе.

Кот по кличке Какуца прервал политическую передачу в эфире грузинского телеканала TV Kavkasia. Видео курьеза попало в YouTube.

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Ведущий программы Давид Акубардия обсуждал политическую ситуацию в стране со своим гостем – грузинским депутатом Гедеваном Попхадзе. В этот момент на стол прыгнул кот.

Появление животного сразу заметили. "Это наш кот, Какуца", — представил его Акубардия.

Попхадзе отреагировал шуткой: "Он присоединится к нашей дискуссии?".

"Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола", — сказал ведущий.

Но кот не стал покидать студию. Он присел на стол, начал чистить хвост, а затем подошел к Попхадзе, чтобы тот его погладил. После этого персонал вынес Какуцу из студии, а мужчины вернулись к основной теме разговора.

Кот стал звездой в СМИ

Ведущие мировые СМИ обратили внимание на эфир с участием Какуци. Этот фрагмент показал канал Al Jazeera.

Видео с котом продемонстрировали британский телеканал Sky News и агентство Reuters. Какуца попал на страницы финской газеты Helsingin Sanomat и американского издания The National.

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