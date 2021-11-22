"Це наш Какуца". У Грузії кіт потрапив в ефір політичного шоу та став зіркою світових ЗМІ (відео)

Грузинський кіт Какуца приєднався до розмови про політику між ведучим Давидом Акубардією і депутатом Гедеваном Попхадзе.

Кіт на прізвисько Какуца перервав політичну передачу в ефірі грузинського телеканалу TV Kavkasia. Відео курйозу потрапило в YouTube.

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Ведучий програми Давид Акубардія обговорював політичну ситуацію в країні зі своїм гостем — грузинським депутатом Гедеваном Попхадзе. У цей момент на стіл стрибнув кіт.

Появу тварини одразу помітили. "Це наш кіт, Какуца", — представив його Акубардія.

Попхадзе відреагував жартом: "Він приєднається до нашої дискусії?"

"Він хороший кіт. Какуца, тепер спустись зі столу", — сказав ведучий.

Але кіт вирішив не покидати студію. Він сів на стіл, почав чистити хвіст, а потім підійшов до Попхадзе, щоб той погладив його. Після цього персонал виніс Какуцу зі студії, а чоловіки повернулися до основної теми розмови.

Кіт став зіркою у ЗМІ

Провідні світові ЗМІ звернули увагу на ефір за участю Какуци. Цей фрагмент показав канал "Al Jazeera".

Відео з котом продемонстрували британський телеканал Sky News та агентство Reuters. Какуца потрапив на сторінки фінської газети Helsingin Sanomat та американського видання The National.

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