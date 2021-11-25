"Годен к службе": Байдену удалили опухоль в толстом кишечнике
Гистологический анализ образца, взятого из толстого кишечника, указал на предраковую трубчатую аденому.
У президента США Джо Байдена во время проведения колоноскопии была обнаружена 3-миллиметровая доброкачественная опухоль, которую медики удалили. Как сообщает CNN, дальнейшее вмешательство не потребуется.
Личный врач президента Кевин О'Коннора рассказал, что гистологический анализ образца, взятого из толстого кишечника, указал на предраковую трубчатую аденому, схожую с полипом, который ему удалили в 2008 году. Следующую процедуру колоноскопии врач рекомендует пройти через 7-10 лет.
На время госпитализации Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камеле Харрис, которая стала первой женщиной в США с президентскими полномочиями.
В сообщении также говорится, что по американским законам президенту не требуется публично раскрывать результаты медицинских проверок, однако Байден решил прозрачно свидетельствовать о состоянии своего здоровья.
"Байден по-прежнему годен к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", — резюмировал О'Коннор.
Напомним, что 19 ноября Байден прибыл в медицинский центр Уолтера Рида на плановый ежегодный осмотр. На время пребывания под анестезией передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.
Байдену публично сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса. Перед вакцинацией 78-летний президент пошутил по поводу своего возраста и сказал о важности вакцинации.