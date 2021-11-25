"Годен к службе": Байдену удалили опухоль в толстом кишечнике

Гистологический анализ образца, взятого из толстого кишечника, указал на предраковую трубчатую аденому.

У президента США Джо Байдена во время проведения колоноскопии была обнаружена 3-миллиметровая доброкачественная опухоль, которую медики удалили. Как сообщает CNN, дальнейшее вмешательство не потребуется.

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Личный врач президента Кевин О'Коннора рассказал, что гистологический анализ образца, взятого из толстого кишечника, указал на предраковую трубчатую аденому, схожую с полипом, который ему удалили в 2008 году. Следующую процедуру колоноскопии врач рекомендует пройти через 7-10 лет.

На время госпитализации Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камеле Харрис, которая стала первой женщиной в США с президентскими полномочиями.

В сообщении также говорится, что по американским законам президенту не требуется публично раскрывать результаты медицинских проверок, однако Байден решил прозрачно свидетельствовать о состоянии своего здоровья.

"Байден по-прежнему годен к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", — резюмировал О'Коннор.

Напомним, что 19 ноября Байден прибыл в медицинский центр Уолтера Рида на плановый ежегодный осмотр. На время пребывания под анестезией передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Байдену публично сделали третью (бустерную) прививку от коронавируса. Перед вакцинацией 78-летний президент пошутил по поводу своего возраста и сказал о важности вакцинации.