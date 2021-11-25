"Придатний до служби": Байдену видалили пухлину в товстій кишці

Гістологічний аналіз зразка, взятого з товстої кишки, вказав на передракову трубчасту аденому.

У президента США Джо Байдена під час проведення колоноскопії було виявлено 3-міліметрову доброякісну пухлину, яку медики видалили. Як повідомляє CNN, подальше втручання не буде потрібне.

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Особистий лікар президента Кевін О'Коннора розповів, що гістологічний аналіз зразка, взятого з товстої кишки, вказав на передракову трубчасту аденому, схожу на поліп, який йому видалили у 2008 році. Наступну процедуру колоноскопії лікар рекомендує пройти через 7-10 років.

На час госпіталізації Байден тимчасово передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс, яка стала першою жінкою у США із президентськими повноваженнями.

У повідомленні також йдеться про те, що за американськими законами президенту не потрібно публічно розкривати результати медичних перевірок, проте Байден вирішив прозоро свідчити про стан свого здоров'я.

"Байден, як і раніше, придатний до служби і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи пристосувань", — резюмував О'Коннор.

Нагадаємо, що 19 листопада Байден прибув до медичного центру Волтера Ріда на плановий щорічний огляд. На час перебування під анестезією передав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Байдену публічно зробили третє (бустерне) щеплення від коронавірусу. Перед вакцинацією 78-річний президент пожартував з приводу свого віку та сказав про важливість вакцинації.