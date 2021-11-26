Награжденный посмертно спасатель сам выбрался из разрушенной шахты в Кемеровской области (фото, видео)

Александр Заковряшин участвовал в спасательных работах на шахте "Листвяжная" и помогал горнякам, делая им уколы.

Помощник командира взвода спасателей Александр Заковряшин, который участвовал в спасательных работах на шахте "Листвяжная" (Кемеровская область, Россия) сумел выбраться на поверхность. Утром его посмертно наградили "Орденом Мужества" по указу Владимира Путина и попрощались с ним. Об этом сообщает Telegram МЧС России.

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[ + – ] Церемония прощания с погибшими горняками шахты "Листвяжная"

Выяснилось, что Заковряшин провел ночь под завалами, и его уже считали погибшим, но ему удалось выбраться и подать сигнал о помощи.

"Найден живым наш спасатель — Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди", — сказал временно исполянющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Спасатель находится в сознании, а полученные им травмы оценивают, как средней тяжести. Сам Заковряшин, сказал, что чувствует себя "замечательно", но пожаловался на зрение.

"Я боролся за свою жизнь – каждый бы так поступил на моем месте", — сказал он.

Что случилось на шахте "Листвяжная"?

25 ноября в Кемеровское подразделение МЧС поступил сигнал о задымлении в шахте "Листвяжная". На момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Позже выяснилось, что причиной ЧП на шахте стал взрыв метана, в результате которого погибли 52 человека. Остальных горняков удалось спасти. По словам выживших шахтеров, руководство шахты знало о проблеме с метаном, однако в приказном порядке их заставляли туда спускаться, угрожая увольнением.

В числе сотрудников МЧС, проводивших спасательные работы был и Александр Заковряшин, который помогал горнякам, делая им уколы.

[ + – ] Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области

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