Нагороджений посмертно рятувальник сам вибрався із зруйнованої шахти в Кемеровській області (фото, відео)

Олександр Заковряшин брав участь у рятувальних роботах на шахті "Листяжна" та допомагав гірникам, роблячи їм уколи.

Помічник командира взводу рятувальників Олександр Заковряшин, який брав участь у рятувальних роботах на шахті "Листяжна" (Кемеровська область, Росія) зумів вибратися на поверхню. Вранці його посмертно нагородили "Орденом Мужності" за указом Володимира Путіна та попрощалися з ним. Про це повідомляє Telegram МНС Росії.

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[ + – ] Церемонія прощання із загиблими гірниками шахти "Листяжна"

З'ясувалося, що Заковряшин провів ніч під завалами, і його вже вважали загиблим, але вдалося вибратися і подати сигнал про допомогу.

"Знайдений живим наш рятувальник — Заковряшин Олександр. Можу розцінити це як диво. Але диво роблять наші люди", — сказав тимчасово в. о. голови МНС Олександр Чупріян.

Рятувальник у свідомості, а отримані ним травми оцінюють як середньої тяжкості. Сам Заковряшин сказав, що почувається "чудово", але поскаржився на зір.

"Я боровся за своє життя – кожен би так вчинив на моєму місці", — сказав він.

Що трапилося на шахті "Листяжна"?

25 листопада до Кемеровського підрозділу МНС надійшов сигнал про задимлення в шахті "Листяжна". На момент події у шахті перебувало 285 гірників. Пізніше з'ясувалося, що причиною НП на шахті став вибух метану, внаслідок якого загинули 52 особи. Решту гірників вдалося врятувати. За словами шахтарів, які вижили, керівництво шахти знало про проблему з метаном, однак у наказовому порядку їх змушували туди спускатися, погрожуючи звільненням.

Серед співробітників МНС, які проводили рятувальні роботи, був і Олександр Заковряшин, який допомагав гірникам, роблячи їм уколи.

[ + – ] Шахта "Листяжна" в Кемеровській області

Раніше повідомлялося, що в Іркутській області пасажирський літак L-410, який виконував рейс "Іркутськ-Казачинське", розбився під час посадки. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, дев'ять пасажирів отримали травми різної тяжкості.

На Камчатці 6 липня розбився літак Ан-26 з пасажирами на борту. На місці аварії літака Ан-26 рятувальники виявили та витягли останки 19 людей.