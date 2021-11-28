В немецком аэропорту людей вакцинировали самодельным препаратом от коронавируса (фото)

Неодобренную вакцину от COVID-19 разработал бизнесмен Винфрид Штеккер, который протестировал препарат на себе и своих близких.

Немецкая полиция пресекла незаконную вакцинацию от COVID-19 в аэропорту Любека. Об этом пишет издание Zeit.

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По данным журналистов, десятки людей были привиты самодельным препаратом, который не получал одобрение на применение среди населения.

Полиция и служба общественного порядка прибыли в аэропорт Любека из-за возможного нарушения законодательства Германии в сфере лекарственных препаратов. Кампания по вакцинации была приостановлена уже после того, как около 50 человек получили неизвестный препарат от коронавирусной инфекции.

Прибыв в аэропорт правоохранители увидели очередь из 80 человек. В зале регистрации находились еще около 150 человек, которые хотели привиться от COVID-19. Кампания по вакцинации проходила в специально отведенном служебном помещении аэропорта Любека. В рамках расследования силовики изъяли образцы неизвестного препарата, использованные шприцы, списки вакцинированных и личные данные граждан, которые ожидали очереди на получение прививки.

Аэропорт Любека, в котором проводили вакцинацию не получившим одобрение препаратом, принадлежит бизнесмену и доктору медицины Винфриду Штеккеру. В 2020 году предприниматель утверждал, что разработал в рамках эксперимента собственную вакцину от COVID-19, которую протестировал на себе, родных и нескольких добровольцах.

Уже осенью Винфрид Штеккер отправил результаты исследования своего препарата в Институт имени Пауля Эрлиха, который отвечает за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Бизнесмен просил ученых расширить испытания вакцины среди населения, а ведомство, в свою очередь, направило запрос на расследование в местную прокуратуру.

Сам изобретатель Винфрид Штеккер утверждал, что эффективность его вакцины от COVID-19 составляет 97%.

[ + – ] Владелец аэропорта Любека Винфрид Штеккер Фото: br.de

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