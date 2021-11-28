У німецькому аеропорту людей вакцинували саморобним препаратом від коронавірусу (фото)

Несхвалену вакцину від COVID-19 розробив бізнесмен Вінфрід Штеккер, який протестував препарат на собі та своїх близьких.

Німецька поліція запобігла незаконній вакцинації від COVID-19 в аеропорту Любека. Про це пише видання Zeit.

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За даними журналістів, десятки людей були щеплені саморобним препаратом, який не отримував схвалення на застосування серед населення.

Поліція та служба громадського порядку прибули до аеропорту Любека через можливе порушення законодавства Німеччини у сфері лікарських препаратів. Кампанія із вакцинації була припинена вже після того, як близько 50 осіб отримали невідомий препарат від коронавірусної інфекції.

Прибувши до аеропорту, правоохоронці побачили чергу з 80 осіб. У залі реєстрації перебували ще близько 150 осіб, які хотіли зробити щеплення від COVID-19. Кампанія з вакцинації проходила у спеціально відведеному службовому приміщенні аеропорту Любека. У рамках розслідування силовики вилучили зразки невідомого препарату, використані шприци, списки вакцинованих та особисті дані громадян, які чекали на чергу на отримання щеплення.

Аеропорт Любека, в якому проводили вакцинацію саморобним препаратом, належить бізнесмену і доктору медицини Вінфріду Штеккеру. У 2020 році підприємець стверджував, що розробив у рамках експерименту власну вакцину від COVID-19, яку протестував на собі, рідних та кількох добровольцях.

Вже восени Вінфрід Штеккер надіслав результати дослідження свого препарату до Інституту імені Пауля Ерліха, який відповідає за реєстрацію вакцин та моніторинг у цій галузі. Бізнесмен просив учених розширити випробування вакцини серед населення, а відомство направило запит на розслідування до місцевої прокуратури.

Сам винахідник Вінфрід Штеккер стверджував, що ефективність його вакцини COVID-19 становить 97%.

[ + – ] Власник аеропорту Любека Вінфрід Штеккер Фото: br.de

Раніше ВООЗ надала назву новому штаму коронавірусу з ПАР і Ботсвани. Черговий варіант COVID-19 отримав ім'я "омікрон" і був віднесений до категорії, яка викликає занепокоєння.

Окрім цього, на тлі нового штаму коронавірусу "омікрон" країни Євросоюзу розглядають можливість припинення авіасполучення з африканськими державами.