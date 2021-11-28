В Австрии разоблачили группировку с украинцами, которая занималась контрабандой мигрантов в ЕС

За одну поездку подозреваемые брали $4-5 тысяч и заверяли своих клиентов, что их довезут до Германии.

В Австрии арестовали граждан Украины по обвинениям в незаконной транспортировке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает AP.

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В состав преступной группировки, как отмечают силовики, входили 15 человек, среди которых граждане Украины, Узбекистана и Молдовы.

Задержанных обвиняют в незаконной транспортировке нелегальных мигрантов из Сирии, Ливана и Египта на территорию Европейского Союза.

Расследование началось в прошлом месяце — группировка провозила иностранцев через Словакию и Чехию в Австрию и высаживала мигрантов на окраине Вены. Для транспортировки злоумышленники, среди которых были граждане Украины, использовали фургоны. В транспортных средствах снимали задние сиденья и закрашивали стекла, а в каждый автомобиль загружали по 12-15 человек.

По данным следствия, контрабандисты перевезли более 700 иностранных граждан, а их общий доход составил $2,8 млн. За одну поездку задержанные брали $4-5 тысяч и заверяли нелегальных мигрантов, что их довезут до Германии.

Члены группировки были завербованы в своих странах через объявления в соцсетях — людям предлагали вакансию "водителя" с месячным окладом до 3 тысяч евро. При задержании, как отмечают правоохранители, подозреваемые пытались скрыться.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз готовит санкции против турфирм, которые занимаются перевозкой мигрантов. В качестве ограничительных мер власти ЕС рассматривают полный запрет на работу транспортных операторов на территории стран Евросоюза, из-за чего компании не смогут осуществлять авиаперевозки и делать остановки в морских портах.

Также Фокус рассказывал, что нелегальные мигранты пытаются прорвать границу между Беларусью и Польшей, ослепляя пограничников светошумовыми гранатами.