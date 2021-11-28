В Австрії викрили угруповання з українцями, яке займалося контрабандою мігрантів до ЄС

За одну поїздку підозрювані брали $4-5 тисяч та запевняли своїх клієнтів, що їх довезуть до Німеччини.

В Австрії заарештували громадян України за звинуваченнями у незаконному транспортуванні нелегальних мігрантів. Про це повідомляє AP.

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До складу злочинного угруповання, як зазначають силовики, входило 15 осіб, серед яких громадяни України, Узбекистану та Молдови.

Затриманих звинувачують у незаконному транспортуванні нелегальних мігрантів із Сирії, Лівану та Єгипту на територію Європейського Союзу.

Розслідування розпочалося минулого місяця — угруповання провозило іноземців через Словаччину та Чехію до Австрії та висаджувало мігрантів на околиці Відня. Для транспортування зловмисники, серед яких громадяни України, використовували фургони. У транспортних засобах знімали задні сидіння та зафарбовували шибки, а в кожен автомобіль завантажували по 12-15 осіб.

За даними слідства, контрабандисти перевезли понад 700 іноземних громадян, а їхній загальний дохід становив $2,8 млн. За одну поїздку затримані брали $4-5 тисяч і запевняли нелегальних мігрантів, що їх довезуть до Німеччини.

Членів угруповання завербували у своїх країнах через оголошення в соцмережах — людям пропонували вакансію "водія" з місячним окладом до 3 тисяч євро. Під час затримання, як зазначають правоохоронці, підозрювані намагалися втекти.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз готує санкції проти турфірм, які займаються перевезенням мігрантів. В якості обмежувальних заходів влада ЄС розглядає повну заборону на роботу транспортних операторів на території країн Євросоюзу, через що компанії не зможуть здійснювати авіаперевезення і робити зупинки в морських портах.

Також Фокус розповідав, що нелегальні мігранти намагаються прорвати кордон між Білоруссю та Польщею, засліплюючи прикордонників світлошумовими гранатами.