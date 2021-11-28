Опасный полет. Житель Гватемалы спрятался в отсеке шасси самолета и прилетел "зайцем" в США (видео)

Мужчина забрался в отсек шасси самолета компании American Airlines. Его обнаружили только в аэропорту города Майами.

Жителем Гватемалы, который решил улететь из своей страны необычным способом, оказался 26-летний мужчина, которого встретили в аэропорту представители таможенной и пограничной службы США, а также сотрудники компании American Airlines. После обнаружения, мужчину доставили в одну из больниц Майами, сообщает Fox News.

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Рейс American Airlines под номером 1182 в субботу, 27 ноября, встречали в аэропорту представители правоохранительных органов, которых вызвали представители компании из-за "проблем с безопасностью" самолета. Оказалось, что в отсеке шасси прятался мужчина, который пробрался туда в начальной точке маршрута, в столице Центральноамериканской стране Гватемала с одноименным названием.

Представители таможенной и пограничной службы заявили, что мужчину взяли под стражу и направили для осмотра в одну из местных больниц Майами, и что расследование инцидента продолжается. В расследовании принимают участие и представители компании American Airlines.

В Главном управлении гражданской авиации Гватемалы также расследуют данное событие и не предоставили никаких подробностей, сообщает USA Today.

Напоминаем, что о подобной ситуации, которая закончилась трагически. В августе, во время эвакуации американских военных из Афганистана, сотни мирных жителей пытались уцепится за шасси улетающих самолетов. После приземления одного из самолетов в аэропорту Катара, в отсеке шасси обнаружили человеческие останки.

С 1947 года во всем мире 129 человек пытались спрятаться в разных частях самолетов, чтобы "зайцем" попасть в нужный им пункт назначения. Их них 100 человек погибли в результате полученных травм.

Также Фокус писал о том, что футболист из Афганистана погиб, пытаясь улететь на шасси самолета.