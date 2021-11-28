Небезпечний політ. Житель Гватемали сховався у відсіку шасі літака та прилетів "зайцем" до США (відео)

Чоловік заліз у відсік шасі літака компанії American Airlines. Його виявили лише в аеропорту міста Майамі.

Жителем Гватемали, який вирішив відлетіти зі своєї країни у незвичайний спосіб, виявився 26-річний чоловік, якого зустріли в аеропорту представники митної та прикордонної служби США, а також співробітники компанії American Airlines. Після виявлення чоловіка доставили в одну з лікарень Майамі, повідомляє Fox News.

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Рейс American Airlines під номером 1182 у суботу, 27 листопада, зустрічали в аеропорту представники правоохоронних органів, яких викликали представники компанії через "проблеми з безпекою" літака. Виявилося, що у відсіку шасі ховався чоловік, який пробрався туди у початковій точці маршруту у столиці Центральноамериканської країни Гватемала з однойменною назвою.

Представники митної та прикордонної служби заявили, що чоловіка взяли під варту та направили для огляду до однієї з місцевих лікарень Майамі, і що розслідування інциденту триває. У розслідуванні беруть участь представники компанії American Airlines.

У Головному управлінні цивільної авіації Гватемали також розслідують цю подію і не надали жодних подробиць, повідомляє USA Today.

Нагадуємо, що про таку ситуацію, яка закінчилася трагічно. У серпні, під час евакуації американських військових з Афганістану, сотні мирних жителів намагалися вчепитися за шасі літаків, що відлітають. Після приземлення одного з літаків в аеропорту Катару у відсіку шасі виявили людські останки.

З 1947 року в усьому світі 129 людей намагалися сховатися в різних частинах літаків, щоб "зайцем" потрапити до потрібного пункту призначення. З них 100 людей загинули внаслідок отриманих травм.

Також Фокус писав про те, що футболіст із Афганістану загинув, намагаючись відлетіти на шасі літака.