Скандал в Австралии: скаковых лошадей после ипподрома отправляли на мясо

Старых скаковых лошадей, которые уже не могут конкурировать на скачках, забивают на скотобойнях. Мясо идет на пищевые продукты и корм домашним животным.

Австралийская комиссия, которая на протяжении двух лет проверяла, как обращаются с породистыми лошадьми, призывает к полному пересмотру существующих правил. Об этом сообщает Vice.

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Старых скаковых лошадей, которые уже не могут конкурировать с другими, забивают на скотобойнях. Мясо перерабатывают на пищевые продукты и корм домашним животным. К такому выводу пришли авторы расследования.

В отчете организации заводчиков чистокровных животных Австралии (TBA) говорится о необходимости создания национальной базы данных, с помощью которой можно было бы отслеживать чистокровных лошадей на протяжении всей их жизни — от рождения, времени участия в скачках и до смерти. Без такой базы будет, объясняют зоозащитники, будет невозможно выяснить, что происходит с лошадьми после того, как они "выходят на пенсию".

[ + – ] Скачки в Австралии

В 2019 году журналисты издания ABC совместно с Коалицией по защите скаковых лошадей установили, что на австралийских скотобойнях убивали сотни скаковых лошадей, а в ряде случаев они подвергались жестокому обращению в нарушение всех существующих норм и правил. Эксперты говорят о том, что существует проблема отслеживания лошадей, которые уже не участвуют в скачках.

Денис Наптин, один из авторов исследования, говорит, что "при существующей системе ухода за лошадьми, животное может родиться в одном штате, участвовать в гонке в двух или трех и ​​выйти на пенсию в четвертом".

В планах зоозащитников создание общенациональной организации для мониторинга скаковых лошадей.

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