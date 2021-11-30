Скандал в Австралії: скакових коней після іподрому відправляли на м'ясо

Старих скакових коней, які вже не можуть конкурувати на стрибках, забивають на скотобійнях. М'ясо йде на харчові продукти та корм домашнім тваринам.

Австралійська комісія, яка протягом двох років перевіряла, як поводяться з породистими кіньми, закликає до повного перегляду чинних правил. Про це повідомляє Vice.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Старих скакових коней, які вже не можуть конкурувати з іншими, забивають на скотобійнях. М'ясо переробляють на харчові продукти та корм домашнім тваринам. Такого висновку дійшли автори розслідування.

У звіті організації заводчиків чистокровних тварин Австралії (TBA) йдеться про необхідність створення національної бази даних, за допомогою якої можна було б відстежувати чистокровних коней упродовж усього їхнього життя — від народження, часу участі у стрибках та до смерті. Без такої бази, пояснюють зоозахисники, буде неможливо з'ясувати, що відбувається з кіньми після того, як вони "виходять на пенсію".

[ + – ] Стрибки в Австралії

У 2019 році журналісти видання ABC спільно з Коаліцією із захисту скакових коней встановили, що на австралійських скотобійнях вбивали сотні скакових коней, а в ряді випадків вони зазнавали жорстокого поводження з порушенням усіх чинних норм і правил. Експерти говорять про те, що існує проблема відстеження коней, які вже не беруть участі у стрибках.

Денис Наптін, один із авторів дослідження, каже, що "за чинної системи догляду за кіньми, тварина може народитися в одному штаті, брати участь у перегонах у двох або трьох і вийти на пенсію в четвертому".

У планах зоозахисників створення загальнонаціональної організації для моніторингу скакових коней.

Раніше Фокус повідомляв, що житель Росії спробував заїхати до супермаркету на коні. Тварина злякалася автоматичних дверей, а поліцейським затриманий розповів, що кінь захотів хліба.