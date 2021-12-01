МИД РФ объявил о высылке американских дипломатов и поставил ультиматум США

Территорию РФ должны покинуть те сотрудники посольства в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет.

Россия зеркально отвечает на действия США и высылает сотрудников американского посольства к 31 января. Об этом предупредила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, решение об окончании срока пребывания 54 российских дипломатов на американской территории Россия воспринимает как "высылку".

В ходе брифинга Мария Захарова предупредила, что часть сотрудников посольства США должны покинуть территорию России к 31 января.

"К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", — продолжила представитель дипведомства и заявила, что американские коллеги навязали эту "игру".

Более того, Мария Захарова на брифинге поставила США ультиматум — если до 1 июля 2022 года Вашингтон не пойдет на уступки Кремлю, территорию России покинет еще одна часть американских дипломатов.

"В общем количестве, соразмерном объявленной Госдепом цифре высылаемых россиян", — резюмировала представитель российского МИД.

Представитель Госдепа США Джалина Портер, комментируя критику РФ, заявила, что отъезд российских дипломатов из Соединенных Штатов не является высылкой или "карательной мерой". По ее словам, Вашингтон при вынесении таких решений руководствуется аналогичными с Россией требованиями.

Джалина Портер отметила, что Россию заранее проинформировали про решение об окончании срока пребывания дипломатов в США.

Как известно, в октябре США проинформировали Россию о том, что более 50 российских дипломатов должны покинуть американскую территорию в 2022 году. 27 сотрудников посольства вернутся в РФ к 30 января, спустя шесть месяцев — еще столько же дипломатов покинут Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что НАТО в два раза сократила российскую дипломатическую миссию до 10 человек. По решению Альянса, восемь сотрудников посольства должны были покинуть Брюссель до середины ноября.

Сокращение российской дипмиссии в НАТО объяснили тем, что часть дипломатов работали не по аккредитации. Генсек Альянса Йенс Столтенберг также заявил, что отъезд сотрудников связан с "ростом вражеской активности РФ".