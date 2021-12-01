МЗС РФ оголосило про висилку американських дипломатів і поставило ультиматум США

Територію РФ мають покинути ті співробітники посольства в Москві, які перебувають у відрядженні понад три роки.

Росія дзеркально відповідає на дії США та висилає співробітників американського посольства до 31 січня. Про це попередила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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За її словами, рішення про закінчення терміну перебування 54 російських дипломатів на американській території Росія сприймає як висилку.

У процесі брифінгу Марія Захарова попередила, що частина співробітників посольства США має покинути територію Росії до 31 січня.

"До 31 січня 2022 року Росію мають покинути співробітники посольства США в Москві, які перебувають у відрядженні понад три роки", — продовжила представниця дипвідомства і заявила, що американські колеги нав'язали цю "гру".

Більше того, Марія Захарова на брифінгу поставила США ультиматум — якщо до 1 липня 2022 року Вашингтон не піде на поступки Кремлю, територію Росії покине ще одна частина американських дипломатів.

"У загальній кількості, пропорційній оголошеній Держдепом цифрі росіян, які висилаються", — резюмувала представниця російського МЗС.

Представниця Держдепу США Джаліна Портер, коментуючи критику РФ, заявила, що від'їзд російських дипломатів зі Сполучених Штатів не є висилкою чи "каральним заходом". За її словами, Вашингтон під час ухвалення таких рішень керується аналогічними з Росією вимогами.

Джаліна Портер зауважила, що Росію заздалегідь поінформували про рішення про закінчення терміну перебування дипломатів у США.

Як відомо, у жовтні США проінформували Росію про те, що понад 50 російських дипломатів мають покинути американську територію у 2022 році. 27 співробітників посольства повернуться до 30 січня, через шість місяців — ще стільки ж дипломатів покинуть Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що НАТО вдвічі скоротило російську дипломатичну місію до 10 осіб. За рішенням Альянсу, вісім співробітників посольства мали покинути Брюссель до середини листопада.

Скорочення російської дипмісії в НАТО пояснили тим, що частина дипломатів працювала не з акредитації. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг також заявив, що від'їзд співробітників пов'язаний зі "зростанням ворожої активності РФ".