Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН угрожает покончить с собой (видео)

Полицейские оцепили здание и ведут переговоры с мужчиной, который расхаживает возле ворот с дробовиком и разговаривает сам с собой.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке оцеплена отрядами полиции, после того как возле здания появился вооруженный мужчина. Как сообщает CNN, мужчина, приблизительно лет 60, вооружен дробовиком и держит на плечах сумку. Он расхаживает около штаб-квартиры взад и вперед и разговаривает про себя. Полиция попыталась войти в словесный контакт с мужчиной, после чего он начал угрожать суицидом и засунул ствол дробовика себе в рот.

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Сообщается, что о вооруженном мужчине стало известно после звонка в службу 911. Департамент полиции Нью-Йорка сразу отреагировал и выехал к штаб-квартире, после чего перекрыл движение Восточной 42-й улицы и 1-й авеню.

В свою очередь здание ООН было заблокировано в связи с полицейской активностью. Перед зданием находятся несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, а также микроавтобус с несколькими вооруженными полицейскими и специальным оборудованием. Сотрудники городской полиции продолжают вести переговоры с мужчиной.

"Мы заблокировали здание в связи с действиями полиции, происходящей за пределами ООН перед нашими воротами. Всем сотрудникам и делегатам в штаб-квартире ООН предлагается оставаться на месте", — сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжжарик.

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