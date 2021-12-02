Озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН погрожує накласти на себе руки (відео)

Поліцейські оточили будівлю та ведуть переговори з чоловіком, який походжає біля воріт із дробовиком і розмовляє сам із собою.

Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку оточена загонами поліції після того, як біля будівлі з'явився озброєний чоловік. Як повідомляє CNN, чоловік, приблизно років 60, озброєний дробовиком і тримає на плечах сумку. Він ходить біля штаб-квартири туди-сюди та розмовляє про себе. Поліція спробувала увійти в словесний контакт із чоловіком, після чого він почав погрожувати суїцидом і засунув ствол дробовика собі до рота.

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Повідомляється, що про озброєного чоловіка стало відомо після дзвінка до служби 911. Департамент поліції Нью-Йорка одразу відреагував та виїхав до штаб-квартири, після чого перекрив рух Східної 42-ї вулиці та 1-ї авеню.

У свою чергу будівля ООН була заблокована у зв'язку з поліцейською активністю. Перед будинком перебувають кілька патрульних машин із увімкненими світловими сигналами, а також мікроавтобус із декількома озброєними поліцейськими та спеціальним обладнанням. Співробітники міської поліції продовжують вести переговори з чоловіком.

"Ми заблокували будівлю у зв'язку з діями поліції, яка відбувається за межами ООН перед нашими воротами. Усім співробітникам і делегатам у штаб-квартирі ООН пропонується залишатися на місці", — повідомив прессекретар ООН Стефан Дюжжарик.

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