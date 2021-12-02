С факелами и орлами. В Германии прошла церемония прощания с канцлером Меркель (видео)

Бундесвер оказал бывшему канцлеру высшую степень почета, как гражданскому лицу, исполнив марш "Вечерняя заря".

В Берлине вечером 2 декабря прошла торжественная церемония прощания армии Бундесвера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Мероприятие транслировала немецкая телекомпания ZDF.

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Сообщается, что на церемонию под названием "Вечерняя заря" пригласили около 200 человек – это меньше чем обычно, поскольку традицию торжественных проводов канцлера нарушила пандемия коронавируса.

Со стороны германской армии эта церемония является высшим проявлением почета и уважения, которое Бундесвер может выразить гражданскому лицу. Таким же образом провожали Гельмута Коля, который пребывал на должности канцлера тоже 16 лет.

В свете горящих факелов оркестр исполнил марш "Вечерняя заря", под звуки которого солдаты армии в полном парадном обмундировании проходят по площади.

Бывший канцлер выразила благодарность всем присутствующим сотрудничество за трогательное мероприятие.

"Я благодарна всем вам за работу. Нам с вами довелось работать в невероятные времена. Еще несколько часов назад мы обсуждали меры по борьбе с коронавирусом, а теперь я готова попрощаться с вами в этой торжественной обстановке", — сказала на прощание Меркель.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Гремании Ангела Меркель выбрала композиции, которые прозвучат на прощальной церемонии по случаю своей отставки.