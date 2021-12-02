Зі смолоскипами й орлами. У Німеччині відбулася церемонія прощання з канцлером Меркель (відео)

Бундесвер надав колишньому канцлеру найвищий ступінь пошани, як цивільній особі, виконавши марш "Вечірня зоря".

У Берліні ввечері 2 грудня відбулася урочиста церемонія прощання армії Бундесверу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Захід транслювала німецька телекомпанія ZDF.

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Повідомляється, що на церемонію під назвою "Вечірня зоря" запросили майже 200 осіб – це менше, ніж зазвичай, оскільки традицію урочистих проводів канцлера порушила пандемія коронавірусу.

З боку німецької армії ця церемонія є найвищим проявом пошани та поваги, яку Бундесвер може висловити громадянській особі. Так само проводжали Гельмута Коля, який перебував на посаді канцлера теж 16 років.

У світлі смолоскипів оркестр виконав марш "Вечірня зоря", під звуки якого солдати армії в повному парадному обмундируванні проходять площею.

Колишній канцлер висловила подяку всім присутнім за співпрацю і зворушливий захід.

"Я вдячна всім вам за роботу. Нам із вами довелося працювати у неймовірні часи. Ще кілька годин тому ми обговорювали заходи щодо боротьби з коронавірусом, а тепер я готова попрощатися з вами у цій урочистій обстановці", — сказала на прощання Меркель.

Раніше повідомлялося, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель обрала композиції, які прозвучать на прощальній церемонії з нагоди своєї відставки.