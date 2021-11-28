Ангела Меркель піде з посади канцлера Німеччини під панк-рок пісню (відео)
На захід запросили лише 200 гостей, а військовий оркестр виконає композиції музикантів-вихідців із Західної та Східної Німеччини.
Ангела Меркель обрала композиції, які пролунають на прощальній церемонії з нагоди відставки канцлера Німеччини. Про це повідомляє Der Spiegel.
Як відомо, церемонія відбудеться 2 грудня у дворі міністерства оборони Німеччини.
Через пандемію коронавірусу захід проведуть у камерному форматі — запрошено лише 200 гостей, у тому числі 52 міністра, з якими Ангела Меркель працювала в різних урядах. Канцлер виступить із короткою промовою, а традиційний прийом після церемонії вирішили не проводити з метою безпеки.
Оркестр Бундесверу проводжатиме Ангелу Меркель з посади канцлера під композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" співачки Хільдегард Кнеф та шлягер 70-х років "Du hast den Farbfilm vergessen", який прославив панк-рок виконавицю Ніну Хаген.
Окрім цього, музиканти, які підпорядковуються міністерству оборони Німеччини, на церемонії прощання виконають християнський гімн "Großer Gott, wir loben Dich".
Церемоніальний акт "Der Große Zapfenstreich" під керівництвом військових вважається найвищою повагою, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Традиція проводжання у відставку існує з XVI століття.
Раніше Фокус повідомляв, що Ангелу Меркель запідозрили у створенні "тіньової канцелярії". Після виходу у відставку політик отримає офіс із дев'ятьма співробітниками на тлі вимог бюджетного комітету уряду ФРН щодо скорочення кількості працівників до п'яти.
Також Фокус розповідав, що у Німеччині визначилися з новим канцлером. Місце Ангели Меркель в уряді Німеччини обійме Олаф Шольц — його офіційно оголосять новим канцлером ФРН уже 6 грудня.