Ангела Меркель піде з посади канцлера Німеччини під панк-рок пісню (відео)

На захід запросили лише 200 гостей, а військовий оркестр виконає композиції музикантів-вихідців із Західної та Східної Німеччини.

Ангела Меркель обрала композиції, які пролунають на прощальній церемонії з нагоди відставки канцлера Німеччини. Про це повідомляє Der Spiegel.

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Як відомо, церемонія відбудеться 2 грудня у дворі міністерства оборони Німеччини.

Через пандемію коронавірусу захід проведуть у камерному форматі — запрошено лише 200 гостей, у тому числі 52 міністра, з якими Ангела Меркель працювала в різних урядах. Канцлер виступить із короткою промовою, а традиційний прийом після церемонії вирішили не проводити з метою безпеки.

Оркестр Бундесверу проводжатиме Ангелу Меркель з посади канцлера під композицію "Für mich soll's rote Rosen regnen" співачки Хільдегард Кнеф та шлягер 70-х років "Du hast den Farbfilm vergessen", який прославив панк-рок виконавицю Ніну Хаген.

[ + – ] Пісня Хільдегард Кнеф "Für mich soll's rote Rosen regnen"

Окрім цього, музиканти, які підпорядковуються міністерству оборони Німеччини, на церемонії прощання виконають християнський гімн "Großer Gott, wir loben Dich".

[ + – ] Рок-композиція Ніни Хаген "Du hast den Farbfilm vergessen"

Церемоніальний акт "Der Große Zapfenstreich" під керівництвом військових вважається найвищою повагою, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Традиція проводжання у відставку існує з XVI століття.

Раніше Фокус повідомляв, що Ангелу Меркель запідозрили у створенні "тіньової канцелярії". Після виходу у відставку політик отримає офіс із дев'ятьма співробітниками на тлі вимог бюджетного комітету уряду ФРН щодо скорочення кількості працівників до п'яти.

Також Фокус розповідав, що у Німеччині визначилися з новим канцлером. Місце Ангели Меркель в уряді Німеччини обійме Олаф Шольц — його офіційно оголосять новим канцлером ФРН уже 6 грудня.