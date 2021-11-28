Ангела Меркель уйдет с должности канцлера Германии под панк-рок песню (видео)

На мероприятие пригласили всего 200 гостей, а военный оркестр исполнит композиции музыкантов-выходцев из Западной и Восточной Германии.

Ангела Меркель выбрала композиции, которые прозвучат на прощальной церемонии по случаю отставки канцлера Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Как известно, церемония состоится 2 декабря во дворе министерства обороны Германии.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проведут в камерном формате — приглашены всего 200 гостей, в том числе 52 министра, с которыми Ангела Меркель работала в разных правительствах. Канцлер выступит с короткой речью, а традиционный прием после церемонии решили не проводить в целях безопасности.

Оркестр Бундесвера по случаю ухода Ангелы Меркель с должности канцлера исполнит композицию "Für mich soll's rote Rosen regnen" певицы Хильдегард Кнеф, шлягер 70-х годов "Du hast den Farbfilm vergessen", который прославил панк-рок исполнительницу Нину Хаген.

[ + – ] Песня Хильдегард Кнеф "Für mich soll's rote Rosen regnen"

Помимо этого, музыканты, которые подчиняются министерству обороны Германии, на церемонии прощания исполнят христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich".

[ + – ] Рок-композиция Нины Хаген "Du hast den Farbfilm vergessen"

Церемониальный акт "Der Große Zapfenstreich" под руководством военных считается наивысшим уважением, которое вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Традиция проводов в отставку существует с XVI столетия.

Ранее Фокус сообщал, что Ангелу Меркель заподозрили в создании "теневой канцелярии". После ухода в отставку политик получит офис с девятью сотрудниками на фоне требований бюджетного комитета правительства ФРГ о сокращении количества работников до пяти.

Также Фокус рассказывал, что в Германии определились с новым канцлером. Место Ангелы Меркель в правительстве Германии займет Олаф Шольц — его официально объявят новым канцлером ФРГ уже 6 декабря.