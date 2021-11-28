Ангела Меркель уйдет с должности канцлера Германии под панк-рок песню (видео)
На мероприятие пригласили всего 200 гостей, а военный оркестр исполнит композиции музыкантов-выходцев из Западной и Восточной Германии.
Ангела Меркель выбрала композиции, которые прозвучат на прощальной церемонии по случаю отставки канцлера Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.
Как известно, церемония состоится 2 декабря во дворе министерства обороны Германии.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие проведут в камерном формате — приглашены всего 200 гостей, в том числе 52 министра, с которыми Ангела Меркель работала в разных правительствах. Канцлер выступит с короткой речью, а традиционный прием после церемонии решили не проводить в целях безопасности.
Оркестр Бундесвера по случаю ухода Ангелы Меркель с должности канцлера исполнит композицию "Für mich soll's rote Rosen regnen" певицы Хильдегард Кнеф, шлягер 70-х годов "Du hast den Farbfilm vergessen", который прославил панк-рок исполнительницу Нину Хаген.
Помимо этого, музыканты, которые подчиняются министерству обороны Германии, на церемонии прощания исполнят христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich".
Церемониальный акт "Der Große Zapfenstreich" под руководством военных считается наивысшим уважением, которое вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Традиция проводов в отставку существует с XVI столетия.
Ранее Фокус сообщал, что Ангелу Меркель заподозрили в создании "теневой канцелярии". После ухода в отставку политик получит офис с девятью сотрудниками на фоне требований бюджетного комитета правительства ФРГ о сокращении количества работников до пяти.
Также Фокус рассказывал, что в Германии определились с новым канцлером. Место Ангелы Меркель в правительстве Германии займет Олаф Шольц — его официально объявят новым канцлером ФРГ уже 6 декабря.