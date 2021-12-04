Превратилось в кошмар: департамент правительства Британии случайно перевел женщине 775 тыс. фунтов

Сперва Хелен Питерс ожидала, что ей позвонят и сообщат об ошибке, но с ней так и не связались. Вскоре она начала тратить часть денег, рискуя попасть под ответственность перед законом.

Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) по ошибке перевело на счет женщины 775 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

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В августе 2020 года мать пятилетнего ребенка Хелен Питерс обнаружила на своем банковском счете 774 839 фунтов, которые поступили на ее счет от HMRC. Сперва, как рассказала женщина, она была удивлена этому событию, но в скоре ситуация "превратилась в кошмар".

[ + – ] Счет Хелен Петерс Фото: The Guardian

"Это было похоже на что-то из голливудского фильма, и после того, как я преодолела шок, я предположила, что кто-то поймет, что он совершил огромную ошибку, и быстро вернет деньги. Но никто этого не сделал, и деньги просто остались на моем счете", — рассказывает Питерс.

Первое время женщина ждала звонка из Управления. Более того, она сама пыталась к ним дозвониться, чтобы сообщить об ошибке, но ей не удавалось дождаться соединения с оператором. Иногда она ждала по 30 минут, но трубку так никто не поднимал, поэтому она возвращалась к домашним делам.

Несмотря на то, что девушка знала, что на каком-то этапе ей придется выплатить все непредвиденные доходы, она потратила 20 000 фунтов стерлингов.

Как только журналисты издания узнали о ситуации, они связались с Управлением, чтобы те провели расследование. Оказалось, что один из сотрудников допустил ошибку, пытаясь дать Питерс скидку за посылку. В Управлении изданию рассказали, что если бы они не обратились к ним, то, вероятно, об ошибке бы так и не узнали. Это первый подобный случай за 30 лет работы.

Больше всего Питерс опасалась, что она понесет ответственность по разделу 24A Закона 1968 года об умышленном хранении неправомерного кредита, когда получатель не "предпринял такие меры, которые являются разумными в данных обстоятельствах для обеспечения аннулирования кредита".

Представитель Управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества заявил, что они будут максимально способствовать тому, чтобы девушке эта ответственность не грозила. А по поводу потраченных средств в Управлении утверждают, что они придут к согласованию оплаты, которые будет учитывать финансовые возможности Хелен. По словам Питерс, она никогда не имела большого достатка, машины или питомца.

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