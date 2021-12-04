Перетворилось на кошмар: департамент уряду Британії випадково перечисив жінці 775 тис. фунтів

Спочатку Хелен Пітерс очікувала, що їй зателефонують і повідомлять про помилку, але з нею так і не зв'язалися. Незабаром вона почала витрачати частину грошей, ризикуючи потрапити під відповідальність перед законом.

Управління з податкових та митних зборів Її Величності (HMRC) помилково перевело на рахунок жінки 775 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Guardian.

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У серпні 2020 року мати п'ятирічної дитини Хелен Пітерс виявила на своєму банківському рахунку 774 839 фунтів, які надійшли на її рахунок від HMRC. Спочатку, як розповіла жінка, вона була здивована цій події, але незабаром ситуація "перетворилася на жах".

[ + – ] Рахунок Хелен Петерс Фото: The Guardian

"Це було схоже на щось із голлівудського фільму, і після того, як я подолала шок, я припустила, що хтось зрозуміє, що він зробив величезну помилку, і швидко поверне гроші. Але ніхто цього не зробив, і гроші просто залишилися на моєму рахунку", — розповідає Пітерс.

Спочатку жінка чекала дзвінка з Управління. Ба більше, вона сама намагалася до них додзвонитися, щоб повідомити про помилку, але їй не вдалося дочекатися з'єднання з оператором. Іноді вона чекала по 30 хвилин, але трубку так ніхто не піднімав, тому вона поверталася до домашніх справ.

Попри те, що дівчина знала, що на якомусь етапі їй доведеться виплатити всі непередбачені прибутки, вона витратила 20 000 фунтів стерлінгів.

Щойно журналісти видання дізналися про ситуацію, вони зв'язалися з Управлінням, аби ті провели розслідування. Виявилося, що один зі співробітників припустився помилки, намагаючись дати Пітерсу знижку за посилку. В Управлінні виданню розповіли, що якби вони не звернулися до них, то, ймовірно, про помилку так і не дізналися б. Це перший такий випадок за 30 років роботи.

Найбільше Пітерс побоювалась, що вона понесе відповідальність за розділом 24A Закону 1968 про умисне зберігання неправомірного кредиту, коли одержувач не "вжив таких заходів, які є розумними в цих обставинах для забезпечення анулювання кредиту".

Представник Управління з податкових та митних зборів Її Величності заявив, що вони максимально сприятимуть тому, щоб дівчині ця відповідальність не загрожувала. А щодо витрачених коштів в Управлінні стверджують, що вони дійдуть узгодження оплати, які враховуватимуть фінансові можливості Хелен. За словами Пітерса, вона ніколи не мала великого достатку, машини або вихованця.

Нагадаємо, у клієнта Приватбанку вкрали 100 тисяч гривень із кредитки. Власник карти дізнався про те, що сталося у відділенні банку.

Раніше повідомлялося, що американська пенсіонерка випадково виявила на своєму рахунку мільярд доларів. Гроші жінка намагалася повернути власнику, проте невідомо, чи вдалося це зробити.